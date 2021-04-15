Правительство планирует масштабный перезапуск Единой биометрической системы (ЕБС), реализация которого обойдет в 6,6 млрд рублей. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на паспорт проекта "Цифровой Профиль Гражданина", за разработку которого отвечает рабочая группа "Национальная инновационная система" под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Напомним, ЕБС была запущена в 2018 году. Система, оператором которой является "Ростелеком", позволяет удаленно подтверждать личность при помощи биометрических данных и получать услуги, которые ранее предоставлялись только лично и по паспорту. Изначально систему использовали банки для удаленного оказания услуг, а с 1 января 2021 года системой также начали пользоваться страховые компании. В будущем к ней смогут подключаться и другие организации, например сотовые операторы или ритейлеры, а удаленную идентификацию можно будет использовать для оплаты покупок "по лицу". По состоянию на февраль в системе было зарегистрировано около 164 тыс. россиян. Сейчас каждое обращение банков и страховых компаний к ЕБС для подтверждения личности стоит 200 рублей. Половину забирает себе "Ростелеком", а другую получает банк, который предоставил данные конкретного гражданина в ЕБС.

В марте сообщалось, что Минцифры хочет стимулировать граждан РФ сдавать биометрические данные для ЕБС. Тогда речь среди прочего шла о том, чтобы стимулировать граждан сдавать биометрию в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) и через специальное мобильное приложение. Источники рассказывали, что без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными в удаленном режиме.

Проект предусматривает, что 6,6 млрд рублей в сбор биометрии до 2030 года вложит "Ростелеком", а всего за этот период планируется собрать биометрию для ЕБС у 50 млн граждан. В аппарате Чернышенко сообщили, что для граждан сбор данных будет бесплатным, а получать прибыль как концессионер "Ростелеком" по-прежнему будет за счет платы различных организаций за обращение к ЕБС. Указанную в документе сумму вложений в перезапуск ЕБС в Минцифры не подтвердили, но рассказали, что план предусматривает организацию сбора биометрии в МФЦ.

Глава группы Deloitte Digital в СНГ Максим Шапировский связал нынешнюю пассивность банков в развитии ЕБС с недоверием клиентов к системе. "Банки поняли, что это может негативно сказаться на их воронке продаж и не настаивали на сдаче данных", - отметил он, напомнив, что крупные развивают собственные системы сбора биометрии.