Мосгорсуд 14 декабря удовлетворил требование компании S.B.A. Music Publishing (входит в Warner Music Russia) к Google о блокировке приложения "Music Downloader - Free MP3 Downloader", размещенного в магазине Google Play. Это первое подобное решение суда в рамках нового закона о блокировке приложений, пишет "Коммерсант".

Напомним, этот закон вступил в силу 1 октября. Он гласит, что приложениям, распространяющим пиратский контент, грозит блокировка Роскомнадзора. Кроме того, документ распространяет обязанность борьбы с пиратским контентом на магазины приложений, включая AppStore и Google Play. В законе говорится, что Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного решения будет направлять владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, требование ограничить доступ к незаконному контенту с указанием деталей и владельца приложения. Информресурс, в свою очередь, в течение одного рабочего должен будет сообщить об этом владельцу приложения, который должен в течение одного рабочего дня выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия информресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

Правообладатели воспользовались новым законом уже в день его вступления в силу. Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing и Universal Music подали в Мосгорсуд заявления о предварительных обеспечительных мерах в отношении пиратского контента в мобильных приложениях. Они попросили "прекратить создавать условия" для распространения нелегальных копий песен Элджея, Светланы Лободы, Maruv и Артура Пирожкова в iOS-приложениях "Музыка офлайн скачать музыку", PewPee и "iMus - музыкальный плеер". Заявление S.B.A. Music Publishing к Google было подано позднее, но в итоге его рассмотрели быстрее всего.

"Раньше иски подавались к владельцам ресурсов и хостерам, сейчас появился новый тип ответчика - владелец магазина приложений. Теперь понятно, что просьба заблокировать пиратское приложение может быть удовлетворена", - отметил гендиректор Semenov & Pevzner (представляет интересы S.B.A. Music Publishing) Роман Лукьянов.

По его мнению, это решение Мосгорсуда спровоцирует волну аналогичных исков, однако их будет значительно меньше, чем требований о блокировке сайтов. В свою очередь главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян отметил, что магазины приложений удаляют контент и в рамках закона США об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA).

Наконец, зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов отметил, что потребление контента, включая прослушивание музыки уходит в смартфоны, и туда же мигрируют пираты. В связи с этим новый механизм блокировок будет востребован среди правообладателей, однако если заблокированное приложение сменит название, то правообладателям придется подавать новый иск о его удалении из магазина.