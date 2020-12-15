Комиссия по защите данных Ирландии (DPC) оштрафовала сервис микроблогов Twitter на 450 тыс. евро за нарушение Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR). Об этом сообщается на сайте регулятора.

Поводом для штрафа послужила утечка данных, о которой стало известно в январе 2019 года. Тогда сообщалось, что из-за ошибки в системе безопасности некоторые приватные твиты пользователей Android-устройств были доступны в течение более чем четырех лет. При этом сервис микроблогов нарушил GDPR, уведомив DPC об обнаружении уязвимости с опозданием: компания не уложилась в требуемые 72 часа.

Как отмечает The Verge, это первый случай штрафа за нарушение GDPR для американских IT-гигантов, когда в ходе расследования представители регулятора консультировались с коллегами из других европейских стран для назначения наказания. Тот факт, что штраф назначил ирландский регулятор, связан с регистрацией в Ирландии европейского офиса Twitter. Именно международным взаимодействием объясняется долгий срок расследования.

В ходе обсуждения наказания для Twitter отмечалось, что штраф в 450 тыс. евро невелик для компании (GDPR позволял оштрафовать Twitter на 2% от годовой выручки). При этом изначально в DPC хотели назначить компании еще более скромный штраф, но в итоге его сумма была увеличена по требованию других стран ЕС. Затянувшиеся обсуждения заставили многих усомниться в эффективности GDPR. На это глава DPC Хелен Диксон отвечала, что процесс действительно не был гладким, но в будущем подобные расследования станут оперативнее, пишет The Wall Street Journal.

В Twitter не стали оспаривать решение DPC. В комментарии для сайта TechCrunch представитель сервиса сообщил, что компания уважает решение регулятора, признает допущенное нарушение сроков уведомления о проблеме (его объяснили нехваткой сотрудников в период между Рождеством и Новым годом) и принимает ответственность за эту ошибку.

WSJ напоминает, что в настоящее время в Европе ведутся и другие расследования в рамках GDPR. В частности, свыше десяти расследований ведется в отношении соцсети Facebook и принадлежащих ей сервисов, включая мессенджер WhatsApp.