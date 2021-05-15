Мессенджер WhatsApp с 15 мая начал ограничивать часть функций пользователям, которые не приняли обновленную политику конфиденциальности. Согласно новым правилам, возмутившим многих пользователей, их персональные данные будут передаваться всему семейству приложений Facebook.

С 15 мая пользователи, которые еще не приняли новое соглашение, начнут получать уведомление, которое больше нельзя будет отклонить, пишет IXBT.com. Пока пользователь не примет новые правила, функциональность WhatsApp будет ограничена.

На первом этапе мессенджер будет постепенно блокировать "молчунам" доступ к звонкам и чатам, но пользователи смогут принимать входящие аудио- и видеозвонки, перезванивать при пропущенных звонках, читать полученные сообщения и отвечать на них, если включены уведомления.

На втором этапе пользователям полностью закроют возможность звонить и отправлять сообщения, а также получать уведомления о входящих сообщениях. В компании отметили, что вводить ограничения будут постепенно и не одновременно для всех пользователей, напоминает РБК.

Изначально в WhatsApp грозили удалением через 120 дней учетных записей пользователей, не принявших новое соглашение. Позже в компании заявили, что не будут удалять аккаунты несогласных. Историю чатов можно будет экспортировать, а также скачать отчет об аккаунте.

На фоне обновления политики конфиденциальности пользователи WhatsApp начали массово переходить в Telegram и Signal. По данным "Дождя", в числе недовольных немало российских политиков и чиновников, среди которых WhatsApp был весьма популярен.

Роскомнадзор в преддверии вступления в силу обновленных правил мессенджера предупредил российских пользователей о недостаточной защите персональных данных. "Граждане России должны четко представлять риски, связанные с передачей своих персональных данных зарубежным компаниям", - говорится в пресс-релизе ведомства. В РКН отметили, что российское и европейское законодательство по защите персональных данных более строгое, чем в США, в юрисдикции которых действует компания Facebook.

Роскомнадзор до конца мая ожидает от WhatsApp и Facebook подтверждения локализации данных российских пользователей на территории РФ. При отсутствия ответа до конца мая будет решаться вопрос о привлечении компаний к административной ответственности за нарушение российского законодательства в сфере персональных данных.

Главный радиочастотный центр ранее предупредил, что технически WhatsApp имеет возможность собирать еще больше данных, нежели декларируется. Так, если разрешен доступ к камере и микрофону, приложение теоретически может вести запись без ведома пользователя в любой момент времени.

Оператор путем "склейки" аккаунтов пользователя в WhatsApp с аккаунтами в Facebook и Instagram может создать уникальный профиль пользователя с огромным количеством характеристик, что позволит, применяя технологии искусственного интеллекта, не только просчитывать поведение пользователя, но и программировать его определенным образом, воздействуя на чувствительные для пользователя "триггеры" специально подаваемой информацией.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил ТАСС, что новая политика конфиденциальности WhatsApp противоречит этике и российскому законодательству. "Они набирали пользователей на одних условиях, а теперь поставили всех перед фактом, что условия будут другими, или лишитесь аккаунтов", - сказал парламентарий.

Он напомнил о российском законе, по которому оператор персональных данных обязан спрашивать согласие пользователя на передачу их третьим лицам. "WhatsApp, формально, это делает. Но в ультимативной форме, не давая пользователю выбора. На мой взгляд, это нарушение закона", - считает Горелкин.