Компания DJI представила дрон Air 2S

DJI / YouTube.com

Китайская компания DJI 15 апреля официально представила дрон DJI Air 2S, который получил продвинутую камеру и множество полезных функций.

Новый дрон, масса которого составляет 595 граммов, способен находиться в воздухе до получаса. За это время он может пролететь примерно 18,5 километра на крейсерской скорости в 13,5 метра в секунду. При этом максимальная скорость квадрокоптера в спортивном режиме достигает 19 метров в секунду. Также Air 2S может поддерживать связь с пультом на расстоянии до 12 километров.

Что касается размещенной на трехосном подвесе камеры, то новый беспилотник получил 1-дюймовый датчик CMOS с размером пикселя в 2,4 мкм. Эта камера позволяет делать фотографии с разрешением 5472*3648 пикселей в формате JPEG и DNG. Угол обзора объектива составляет 88 градусов (22 мм в 35-мм эквиваленте), максимальное значение диафрагмы - F/2,8. Снимать видео камера способна в формате 5,4K (5472*3078) с частотой до 30 кадров в секунду. В режиме 4K (3840*2160) частота кадров составляет 60 кадров в секунду, а в Full HD (1920*1080) - 120 кадров в секунду, пишет 3DNews .

Дрон также поддерживает ряд специальных режимов. Например, в режиме ActiveTrack 4.0 беспилотник может следовать за объектом, избегая препятствий по всех направлениях. Режим MasterShots позволяет создать видеоролик в одно касание, выбрав объект для съемки. После этого дрон начнет съемку и последовательно выполнит десять маневров, и ролик будет готов. Режим Spotlight 2.0 фиксирует камеру дрона на объекте, пока оператор облетает его по спирали или создает крупный план. Помимо этого, дрон поддерживает систему AirSense, которая получает данные о местоположении от самолетов и вертолетов, что позволяет квадрокоптеру избежать столкновений с ними.

DJI Air 2S уже доступен для предзаказа в России. Базовая версия дрона с пультом, одним аккумулятором, запасными винтами и зарядным устройством стоит 98 тыс. рублей, а комплект с двумя дополнительными батареями, концентратором для их зарядки, наплечной сумкой, набором фильтров ND и другими аксессуарами обойдется в 127 тыс. рублей.