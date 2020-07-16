Автоматическая космическая станция Solar Orbiter, созданная NASA и Европейским космическим агентством (ЕКА) для изучения Солнца, которая была запущена в феврале, прислала на Землю данные, собранные в ходе первого сближения со звездой в июне 2020 года.

Научная программа станции Solar Orbiter рассчитана на девять лет, ее основными задачами являются исследования корональных выбросов массы, формирования протуберанцев, определение напряженности магнитного поля в активных областях экваториального пояса Солнца, изучение короны звезды и механизмов ускорения солнечного ветра. Кроме того, аппарат сможет впервые в истории наблюдать за полярными регионами Солнца и получать их прямые полные изображения.

15 июня 2020 года зонд успешно прошел свой первый перигелий, оказавшись на расстоянии в 77 млн километров от Солнца. Изображения звезды, полученные инструментом EUI в экстремальном ультрафиолетовом диапазоне волн, позволили ученым выявить многочисленные небольшие вспышки, которые получили неофициальное обозначение "костры". Они в несколько миллионов раз менее интенсивные, чем обычные вспышки на Солнце, и наблюдались по всему диску Солнца. Ученым теперь предстоит выяснить механизмы генерации подобных вспышек. По одной из версий "костры" могут играть роль в поставке энергии в корону Солнца, обеспечивая ее аномальный нагрев, пишет N+1.

Согласно плану миссии, в феврале 2021 года Solar Orbiter окажется на расстоянии 0,5 астрономической единицы от Солнца (около 75 млн километров), а в октябре 2022 года - на расстоянии 0,3 астрономической единицы (около 45 млн километров).

Напомним, в конце января стало известно, что самый большой в мире наземный солнечный телескоп DKIST, обладающий четырехметровым главным зеркалом и системой адаптивной оптики, позволил астрономам получить наиболее детальные снимки поверхности Солнца за всю историю наблюдений. Практически одновременно солнечный зонд "Паркер" осуществил четвертое тесное сближение с Солнцем, побив собственные рекорды скорости движения рукотворного космического аппарата (393 044 километра в час) и его близости к Солнцу (18,6 млн километров).