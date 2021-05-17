Apple анонсировала обновление стримингового сервиса Music

peogeo / DepositPhotos

Компания Apple официально анонсировала масштабное обновление стримингового сервиса Apple Music. С июня этого года всем подписчикам сервиса станут доступны поддержка "пространственного аудио" Dolby Atmos, и музыка в высококачественном формате Losless.

Оценить звучание песен в Dolby Atmos смогут владельцы всех наушников с поддержкой "пространственного аудио" на чипах H1 и W1 - AirPods, AirPods Pro и AirPods Max, а также актуальной линейки Beats. Объемный звук также будет доступен на встроенных динамиках последних iPhone, iPad и Mac. Первоначально в формате Dolby Atmos будут доступны "несколько тысяч треков", но компания намерена постепенно перевести на новый формат весь каталог, насчитывающий 75 млн композиций, пишет TJ .

Что же касается внедрения формата Losless (без сжатия файлов), то для этого компания применит собственный кодек ALAC, который "сохранит каждый бит исходного аудио". Чтобы переключиться на музыку в высоком качестве пользователям потребуется зайти в настройки приложения и выбрать "разрешение" музыки в зависимости от затрат интернет-трафика и способа подключения. Так, меломаны смогут слушать треки в формате 24 бит и 192 кГц, но для этого им потребуется дополнительное оборудование, включая аудиоконвертер, пишет The Verge . Пользователи также смогут выбрать CD-качество от 16 бит на 44.1 кГц до 24 бит на 48 кГц.

В Apple сообщили, что на старте в формате Losless будет доступно 20 млн треков из каталога Apple Music, а к концу года нововведение охватит все 75 млн треков.