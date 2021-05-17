Социальная сеть ВКонтакте анонсировала увеличение предельной численности групповых видеозвонков с нынешних 128 до 2048 пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети. Это нововведение компания планирует внедрить летом, но точная дата в сообщении не называется.

"Ограничения на количество участников видеозвонков в большинстве сервисов обусловлены возможностями браузеров, ресурсами смартфонов, пропускной способностью интернет-сетей и доступными техническими решениями. Чтобы преодолеть барьер в 128 участников, мы полностью пересмотрели архитектуру нашего сервиса и реализовали множество нестандартных решений для обработки и транспорта аудио и видео. Это позволило выйти на новый для соцсетей уровень и объединять в одном звонке "ВКонтакте" тысячи пользователей", - заявил технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь на конференции Highload++.

В компании напомнили, что в групповых звонках "ВКонтакте" есть все привычные функции платных корпоративных сервисов для видеоконференций. В частности у соцсети нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к конференции можно по ссылке с приглашением, не имея профиля в соцсети, а пользователям доступны демонстрация экрана, запись и трансляция звонка.

"Кроме того, в звонках "ВКонтакте" работает продвинутое шумоподавление. Участники онлайн-встречи будут слышать друг друга, даже когда вокруг гудит улица, носятся машины или соседи внезапно затеяли ремонт. Также для тишины "в зале" достаточно выключить микрофоны у всех участников и выбрать, смогут ли они включить их обратно. Если участник захочет задать вопрос, он сможет написать его в чате или "поднять руку" - тогда администратор предоставит возможность высказаться", - добавили в компании.