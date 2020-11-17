Twitter Twitter объявил о запуске исчезающих записей-флитов

Twitter

Сервис микроблогов Twitter объявил о запуске для всех пользователей функции, которая позволяет публиковать временные записи, видео и фотографии - они будут исчезать через 24 часа после отправки. Такие записи в сервисе назвали флитами (fleets).

Решение о запуске новой функции для всех пользователей мобильных приложений Twitter в компании приняли после тестирования в Бразилии, которое оказалось успешным: местные пользователи стали чаще заходить в сервис.

Блок с флитами располагается в верхней экрана в приложении Twitter. В компании отметили, что флиты помогут пользователям меньше думать о реакции на их записи - отсутствие лайков и ретвитов должно помочь снизить давление вокруг высказываний, пишет TJ. Отреагировать на флит можно только смайликом или личным сообщением.

"Поскольку публикации исчезают через день, они помогают людям чувствовать себя более комфортно, делясь личными и случайными мыслями, мнениями и чувствами", - добавили в компании.

That thing you didn't Tweet but wanted to but didn't but got so close but then were like nah.



We have a place for that now-Fleets!



Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH— Twitter (@Twitter) November 17, 2020

Ожидается, что возможность публиковать флиты появится у пользователей сервиса в ближайшие дни.

Отметим, что Twitter стал одной из последних соцсетей, внедривших возможность публиковать исчезающие записи. Аналогичный функционал уже несколько лет существует в Instagram, Facebook, WhatsApp и "ВКонтакте". Первым такую функцию запустил в 2013 году сервис Snapchat.