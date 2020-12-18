Twitter будет помечать аккаунты-боты и учетные записи умерших пользователей

Сервис микроблогов Twitter представил обновленную политику верификации аккаунтов пользователей. Как сообщается в блоге компании новые правила вступят в силу 20 января 2021 года и начнут применяться на практике вскоре после этой даты.

Как отмечает The Verge, новые правила были подготовлены с учетом многих предложений пользователей сервиса. Изменения касаются процедуры присвоения аккаунтам синей галочки верифицированных пользователей и лишения этого статуса, а также предусматривают появления в Twitter новых категорий аккаунтов.

С 20 января компания начнет автоматически удалять галочки у неактивных и неполных учетных записей. Под неполными в компании понимают аккаунты без подтвержденного адреса электронной почты или номера телефона, а также без аватара или имени. Владельцам таких аккаунтов направят уведомление с просьбой внести необходимые изменения. Также Twitter будет удалять галочки у аккаунтов, которые "серьезно" или "неоднократно" нарушали правила сервиса. Такие ситуации будут рассматриваться в индивидуальном порядке, пишет TJ.

Подать заявление на получение заветной галочки можно будет на странице настроек аккаунта. В процессе потребуется выбрать категорию для статуса (официальное лицо, бренд, НКО, СМИ и т.д.) и подтвердить личность владельца. Проверкой запросов будут заниматься как алгоритмы, так и сотрудники Twitter.

В следующем году сервис также начнет специальным образом помечать аккаунты-боты и учетные записи умерших пользователей. Подробностей о том, как будут работать эти механизмы в компании пока не привели, но подчеркнули, что сервис не будет лишать галочки учетные записи покойных пользователей.

Напомним, в ноябре прошлого года в Twitter решили начать удалять неактивные аккаунты. Однако компания почти сразу отложила этот план из-за проблемы учетных записей умерших пользователей. В Twitter приняли решение сперва разработать механизм, который позволит сохранять профили покойных в виде мемориалов.