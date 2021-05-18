Компания Google в рамках конференции для разработчиков Google I/O официально анонсировала мобильную ОС Android 12, которая заметно отличается от текущей версии этой платформы.

Как и предполагалось , Android 12 получила радикально обновленный дизайн. Новый дизайн-код под названием Material You планируют использовать во всех сервисах и продуктах Google, включая устройства смартфоны и ноутбуки, пишет TJ .

В рамках редизайна OC разработчики изменили оформление всех иконок и уведомлений, а также поменяли основные цвета и сделали системные анимации более плавными. Также в Android 12 появилась поддержка динамического освещения - в зависимости от действий пользователя, включая нажатия на кнопки, оно будет меняться. При смене обоев система автоматически извлечет доминирующие и дополнительные цвета из обоев и применит эти цвета к кнопкам, ползункам и другим системным объектам. Также из-за увеличения размера основных элементов на экране одновременно будет отображаться меньше кнопок и пунктов меню, пишет VC.ru .

Что же касается изменений функционала, то в Android 12 при использовании камеры и микрофона система будет отображать зеленый значок в правой части экрана. Если приложение потребует разрешения на использование камеры или микрофона, а пользователь запретит доступ, то система будет направлять программе черный экран или тишину, но запущенное приложение продолжит работать. Новая панель конфиденциальности позволит узнавать, сколько раз приложения обращались к камере, микрофоны и данным о местоположении устройства за последние сутки. Также при запросе доступа к местоположению система сможет передавать не точные, а примерные координаты, если пользователь выберет такую настройку. Наконец, в Android 12 появится так называемое "ядро приватности" - изолированная часть системы для работы с функциями искусственного интеллекта без связи с облачными технологиями.

На презентации также сообщили, что смартфоны с Android 12 можно будет использовать вместо пультов управления приставками на Android TV, а некоторые модели смартфонов Google Pixel и Samsung Galaxy с Android 12 станут альтернативой ключам от машины. Эта функция будет доступна владельцам некоторых машин 2021 и 2022 годов выпуска, но точный список моделей с поддержкой этой возможности Android 12 пока не раскрывается.

Первая бета-версия Android 12 станет доступна пользователям уже 18 мая, а официальный релиз системы запланирован на осень. При этом в ходе презентации в Google отметили, что в мире насчитывается уже 3 млрд устройств на Android, а пользователи стали быстрее переходить на последние версии ОС.