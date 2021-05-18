Компания Microsoft официально подтвердила слухи о закрытии проекта по созданию операционной системы Windows 10X. Об этом пишет The Verge .

Эта версия OC Windows 10 разрабатывалась последние несколько лет и представляла собой "облегченный" вариант Windows 10, предназначенный для устройств с двумя дисплеями, включая гибрид ноутбука и планшета Surface Neo . Предполагалось, что презентация Windows 10X пройдет весной 2021 года, но пандемия коронавируса заставила Microsoft пересмотреть планы и сосредоточиться на оптимизации Windows 10X для ноутбуков с одним дисплеем, но в итоге проект был полностью закрыт, а разработчики этой OC занялись внедрением ее специальных функций в Windows 10.

The Verge отмечает, что часть функций Windows 10X уже включена в Windows 10. В частности, речь идет об улучшенной технологии набора текста под диктовку пользователя и новой сенсорной клавиатуре. При этом, судя по всему, в Microsoft решили также отказаться от выпуска Surface Neo на рынок.

Напомним, сейчас Microsoft готовит крупное обновление Windows 10. Ожидается, что осенью этого года в ОС появятся новые системные иконки, улучшенный файловый менеджер и улучшенная поддержка передачи звука через Bluetooth.

Ранее компания из Купертино не раз предпринимала попытки создать "облегченные" версии операционных систем семейства Windows. Так, в 2012 году была представлена OC Windows RT, а в 2017 году компания показала Windows 10 S. Оба этих проекта не увенчались успехом, тогда как Windows 10X выглядела многообещающе, но в итоге в компании решили не создавать отдельную ОС.