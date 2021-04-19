Российское правительство утвердило разработанные Минцифры директивы, которые направлены на повышение эффективности государственных компаний за счет внедрения российских цифровых решений и призваны стимулировать импортозамещение. Об этом сообщается на сайте Минцифры.

"Представителям Российской Федерации в советах директоров необходимо в десятидневный срок инициировать проведение заседаний советов директоров для обсуждения разработки или актуализации стратегий цифровой трансформации до 2024 года. Стратегии должны быть приведены в соответствие с методическими рекомендациями, подготовленными Минцифры", - говорится в сообщении.

В Минцифры добавили, что рекомендации помогают оценить текущий уровень цифровизации, задать целевое видение и ключевые показатели эффективности, предусмотреть кадровые ресурсы, создать систему управления цифровой трансформацией и модели финансирования стратегий, а также сформировать дорожные карты. Ранее рекомендации прошли апробацию в АО "Почта России", ОАО "РЖД", ПАО "Аэрофлот", АК "Алроса" и ПАО "Газпром нефть".

В сообщении уточняется, что госкомпании должны разработать стратегии цифровой трансформации до 1 сентября 2021 года. Затем эти планы необходимо будет согласовать с отраслевыми министерствами и Минцифры.

"В аналогичный срок необходимо назначить руководителей, ответственных за цифровую трансформацию. Стратегические документы должны учитывать требование директив об увеличении доли закупок российских цифровых решений: к 2024 году этот показатель должен составить не менее 70% от общей суммы расходов на ПО", - подчеркнули в ведомстве.

"Среди госкомпаний есть как абсолютные лидеры по цифровой трансформации, так и те, кто пока не выделяет это направление в качестве приоритетного. Задача директив - масштабировать и структурировать деятельность по цифровизации и импортозамещению, не только контролируя компании, но и помогая им методическими рекомендациям, экспертизой и финансовыми инструментами. Планируется, что до 2024 года к исполнению директив присоединятся все компании, доля участия государства в которых составляет 50%", - заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Директор Центра компетенций по импортозамещения в сфере ИКТ Илья Массух назвал выпуск директив еще одним этапом в "последовательной реализации стратегии правительства по увеличению спроса на отечественную продукцию".