На конференции для разработчиков Google I/O компания продемонстрировала прототип системы видеосвязи, которая создает эффект присутствия собеседника.

Как пишет The Verge , система, получившая кодовое название Project Starline, использует несколько расположенных под разными углами камер и сенсоров, которые создают 3D-модель человека. Эта модель в реальном времени отображается на большом экране перед собеседником.

В демонстрационном ролике система использовалась для видеосвязи между двумя собеседниками. При этом участники находились в специальных помещениях, а перед ними был установлен 65-дюймовый дисплей. Применение технологии 3D-моделирования и одинаковое оформление комнат создавало у участников бесед ощущение пребывания в одном помещении.

Пока что система Project Starline находится на раннем этапе и включает много специализированного оборудования. Прототипы системы установлены в нескольких офисах Google, но в дальнейшем компания рассчитывает расширить тестирование системы за счет привлечения заинтересованных партнеров. В частности, в Google полагают, что система может заинтересовать компании из медиасферы и медицинские учреждения.