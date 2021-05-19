Ассоциация интернет-видео (АИВ), объединяющая крупнейшие российские онлайн-кинотеатры (ivi, Okko, Megogo и др.), обратилась в Роскомнадзор с просьбой провести проверку локализованной в России версии видеосервиса Netflix и включить ее в реестр аудиовизуальных сервисов.

Напомним, поправки в закон об информации, регулирующие деятельность онлайн-кинотеатров и других видеосервисов, были приняты в 2017 году. Тогда в законодательство было введено понятие "владелец аудиовизуального сервиса". Под ним понимается владелец сайта и страницы сайта, информационной системы, программы для ЭВМ, которые используются для формирования и организации распространения в интернете совокупности аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляется за плату или при условии просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 100 тыс. пользователей, находящихся в России. При этом аудиовизуальными сервисами не являются информационные ресурсы, зарегистрированные в соответствии с законом о СМИ в качестве сетевых изданий, поисковые системы, а также информационные ресурсы, на которых в основном размещается пользовательский контент. К последним относятся видеохостинги, включая YouTube или "Яндекс.Видео".

По закону аудиовизуальные сервисы вносятся в соответствующий реестр Роскомнадзора. После получения уведомления о включении в реестр сервис должен в течение двух месяцев предоставить регулятору документы о соблюдении требований об иностранных владельцах. Эти требования запрещают иностранным организациям, а также подконтрольным иностранцам российским организациям и лицам с двойным гражданством владеть более чем 20% в онлайн-кинотеатрах.

Роскомнадзор представил реестр аудиовизуальных сервисов в конце 2020 года, но тогда в него были включены только российские сервисы. В АИВ считают, что "русский Netflix" уже посещает более 100 тыс. пользователей в день, а значит, он должен быть включен в реестр, пишут "Ведомости" .

В письме АИВ говорится, что иностранные видеосервисы, оказывающие услуги на российском рынке, не включены в соответствующий реестр и "по этой причине не исполняют требования законодательства, предъявляемые к их владельцам", указано в письме. По словам гендиректора АИВ Алексея Бырдина, организация ранее направляла аналогичное обращение в Роскомнадзор в отношении не только Netflix, но и сервисов Amazon Prime Video, Apple TV+, Google Play, но получила "лишь формальный ответ".

Как напоминает TJ , компания Netflix в сентябре 2020 года заключила соглашение о партнерстве с "Национальной медиа группой" и месяц спустя запустила русскоязычную версию сайта. В апреле 2021 года ООО "Развлекательный онлайн-сервис", управляющее Netflix в России, сообщило о выручке в 463 млн рублей и чистой прибыли в 24,4 млн рублей за последние 2,5 месяца 2020 года, пишет "Коммерсант" . С учетом этих данных Бырдин ранее оценивал число платных подписчиков Netflix в России в 180 тыс. человек.

Представитель "Национальной медиа группы" отказался комментировать обращение АИВ в Роскомнадзор, а в ведомстве не ответили на запрос журналистов.