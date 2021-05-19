Компания "Главкосмос" (входит в госкорпорацию Роскосмос) выставила на продажу корпус пилотируемого корабля "Союз МС-08", побывавшего на орбите в 2018 году

Главкосмос

Компания "Главкосмос" (входит в госкорпорацию Роскосмос) выставила на продажу корпус пилотируемого корабля "Союз МС-08", побывавшего на орбите в 2018 году. Об этом сообщается на сайте "Главкосмоса".

"Спускаемый модуль может стать прекрасным выставочным экспонатом для любой государственной или частной экспозиции на аэрокосмическую тематику. Спускаемый аппарат является собственностью Госкорпорации "Роскосмос" и с согласия собственника предлагается потенциальному заказчику", - говорится в сообщении.

В "Главкосмосе" добавили, что цена корабля не раскрывается публично, поскольку является предметом коммерческих переговоров. По запросу заказчика "Главкосмос" готов поставить аппарат за рубеж, установить в указанном месте, изготовить стенд, систему подсветки и реализовать иные услуги по доработке и установке корабля. Гендиректор компании Дмитрий Лоскутов сообщил РИА "Новости" , что если корабль представит интерес для потенциальных покупателей, то "Главкосмос" сможет и в дальнейшем выставлять на продажу спускаемые аппараты.

Российский корабль "Союз МС-08" был запущен к МКС 21 марта 2018 года с космодрома Байконур. Корабль доставил на станцию космонавта Роскосмоса Олега Артемьева, а также астронавтов НАСА Эндрю Фостейла и Ричарда Арнольда. 4 октября 2018 года выставленный на продажу спускаемый аппарат с тем же экипажем на борту совершил успешную посадку на территории Казахстана.

Отметим, что корабли "Союз" используются для доставки экипажей на МКС и их возвращения на Землю один раз. В то же время новый корабль Crew Dragon компании SpaceX, как и грузовой корабль Dragon может использоваться несколько раз. Так, Crew Dragon, который недавно доставил на МКС четырех астронавтов, был запущен на орбиту во второй раз.