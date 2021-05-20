Производители устройств сталкиваются со сложностями при получении разрешений ФСБ на ввоз техники с криптографией

Фотобанк Moscow-Live / Михаил Незговоров

Производители смартфонов и другой электроники с криптографией все чаще получают разрешения на ее ввоз устройств на территорию ЕАЭС не в России, а в Казахстане. В компаниях объясняют это усложнением работы с ФСБ с начала пандемии коронавируса.

По данным Единого реестра нотификаций Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в последние месяцы многие крупные производители гаджетов стали получать нотификации в Казахстане. Речь идет про разрешения, которые компании в уведомительном порядке передают властям (ФСБ в России и Комитет национальной безопасности в Казахстане) при импорте товаров, содержащих элементы криптографии и шифрования. Ввозить устройства на территорию ЕАЭС можно после получения разрешения в одной из стран-членов организации, пишет РБК .

В последнее время нотификации в Казахстане в основном получали компании Intel, Lenovo, Huawei (также получала нотификации в Белоруссии), Hewlett Packard и другие. Источник РБК в одном из крупных производителей техники рассказал, что после начала пандемии сроки оформления нотификации в ФСБ увеличились с десяти дней минимум до месяца. Другой собеседник издания, близкий к компании, которая помогает производителям оформлять нотификации, отметил, что с конца марта 2020 года ФСБ отменила прямой прием документов - отправлять их производители должны по почте.

"Из-за того, что из ФСБ документы пересылаются также почтой в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны, время их рассмотрения увеличилось и иногда доходит до 1,5 месяца", - отметил собеседник РБК, посетовав, что процесс рассмотрения документов стал менее прозрачным. По его словам, процент отказов ФСБ в выдаче разрешений резко вырос, а у представителей бизнеса нет возможности понять, где именно во время оформления была допущена ошибка, до момента получения письменного решения, которое также высылается только по почте.

Источник добавил, что в Казахстане эта процедура организована "более прозрачно и адекватно": процесс занимает пять рабочих дней, а заявку можно подать в электронном виде. "Но чтобы получать нотификацию через Казахстан, необходимо выполнить несколько условий, в том числе иметь зарегистрированное юридическое лицо на территории этой страны и оформить на него электронную цифровую подпись для возможности регистрации на портале госуслуг", - отметил он, уточнив, что сложности с получением разрешений создают риск переноса старта продаж новых устройств в России.

Представитель компании ASUS Кирилл Погорелов подтвердил, что сроки получения разрешений "незначительно увеличились", но он считает, что это не повлияло на запланированные старты продаж гаджетов. В Lenovo, Huawei, HP и Samsung отказались от комментариев, а редставитель Intel не ответил на вопросы издания.