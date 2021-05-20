"Сбер" представил продвинутую ТВ-приставку SberBox Top и собственную ОС для телевизоров

SberPress

Компания SberDevices (подразделение "Сбера") 20 мая представила устройство SberBox Top, которое совмещает в себе функционал ТВ-приставки и "умной" колонки.

"SberBox Top - ТВ-медиацентр с умной камерой, который дает возможность совершать видеозвонки, смотреть фильмы, слушать музыку, играть, управлять "умным" домом и даже заниматься спортом с отслеживанием корректности выполнения упражнений", - говорится в сообщении "Сбера".

Устройство крепится на верхнюю часть телевизора и подключается к нему через HDMI. Приставка оснащена камерой, микрофонами и динамиками. При этом для защиты приватности камеру можно закрыть непрозрачной пластиковой шторкой, а микрофоны обесточиваются при нажатии кнопки, пишет N+1 .

Новая приставка получила поддержку голосового помощника "Салют", который может ответить на различные вопросы пользователя или выполнить ту или иную команду. Например, ассистент может включить интересующий пользователя фильм, заказать доставку еды или управлять устройствами "умного" дома. Встроенная камера с "умным" фокусом используется для видеозвонков через Telegram и собственный мессенджер "Сбера" Jazz, а также делает возможными тренировки с интерактивными приложениями для фитнеса и йоги. Она считывает положение тела и позволяет отслеживать правильность выполнения упражнений, а также прогресс в режиме реального времени на большом экране.

В комплект SberBox Top входят само устройство, пульт и батарейки, джойстики, которые помогут превратить смартфон в настоящий геймпад, адаптер питания, HDMI-кабель, инструкция и стикеры. Приставка уже доступна для предзаказа на сайте "Сбера", а с 21 мая ее можно будет заказать в сети "М.Видео". Стоимость устройства составляет 14 990 рублей.

ОС "Салют"ТВ"

20 мая "Сбер" также представил операционную систему для телевизоров "Салют ТВ", которая обеспечивает смарт-телевизору тот же функционал, что и ТВ-приставка. "Салют ТВ" поддерживает голосовых помощников "Сбера" и дает доступ к сервисам экосистемы компании, а также к интеллектуальной системе рекомендаций видео- и аудиоконтента.

"В ближайшее время в продаже появятся новые телевизоры с диагоналями от 43" до 75" UHD брендов Hyundai, BBK и др. с предустановленной "Салют ТВ" под управлением виртуальных ассистентов "Салют". Чуть позже появятся и FullHD-телевизоры с диагоналями от 24" до 43", - сообщили в "Сбере", уточнив, что первые телевизоры под управлением "Салют ТВ" поступят в продажу в июне в магазинах сетевых партнеров и на маркетплейсах.