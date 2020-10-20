Космонавты сообщили, что утечка воздуха в российском сегменте МКС продолжается

Утечка воздуха в модуле "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС) возобновилась, хотя накануне космонавты сообщили, что ее удалось временно устранить.

Как следует из переговоров членов экипажа МКС с Центром управления полетами, давление в модуле "Звезда" продолжает снижаться после заклейки трещины каптоновой лентой (термоскотч), причем воздух уходит быстрее, чем раньше, когда щель была заделана пленкой, передает РИА "Новости".

Космонавт Анатолий Иванишин сообщил, что утром давление в модуле составило 670 миллиметров ртутного столба", тогда как перед закрытием люков оно составляло 733 миллиметра. Кроме того, под лентой Иванишин обнаружил некие небольшие частицы. Наземный оператор сообщил ему, что в следующий раз трещину требуется заклеить несколькими слоями ленты.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята в конце сентября. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

С тех пор члены экипажа предпринимают попытки точно определить место утечки воздуха и устранить ее. Так, первая попытка устранить утечку с помощью скотча не увенчалась успехом.

Точно локализовать место утечки экипажу удалось только 15 октября при помощи чайного пакетика. 16 октября космонавты сообщили, что смогли частично устранить утечку - после заклейки предполагаемого места утечки темпы падения давления в модуле сократились вдвое.

Сейчас на борту МКС находится шесть членов экипажа. На днях на станцию прибыли космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. На МКС их встретили Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Кристофер Кэссиди. Ранее сообщалось, что на борту добравшегося до МКС в рекордный срок корабля "Союз МС-17" находилось оборудование для поиска и устранения утечки воздуха.