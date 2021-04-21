Художник Дакд Юнг из Южной Кореи создал прототип необычной колонки, которая может визуализировать музыку при помощи ферромагнитной жидкости. Ролик с описанием устройства был опубликован на YouTube.

Ферромагнитные жидкости представляют собой коллоидные системы, состоящие из наночастиц магнетита, гематита или другого материала, содержащего железо, находящихся во взвешенном состоянии в несущей жидкости (органический растворитель или вода). Для обеспечения устойчивости такой жидкости ферромагнитные частицы связываются с поверхностно-активным веществом (ПАВ), образующим защитную оболочку вокруг частиц и препятствующем их слипанию.

Ферромагнитные жидкости были впервые созданы инженерами NASA - их предполагалось использовать для подачи топлива в ракетные двигатели в условиях невесомости, пишет The Verge . Этот эксперимент не удался, но в итоге ферромагнитные жидкости нашли применение в других сферах. В частности, их применяют в высокочастотных динамиках для отвода тепла от звуковой катушки, а также в качестве смазки в шарикоподшипниках.

В процессе реализации своей задумки художник напечатал корпус колонки на 3D-принтере. В нем он разместил стеклянный контейнер с ферромагнитной жидкостью, воздействующий на нее электромагнит, светодиоды для подсветки, модуль Bluetooth и динамики. На лицевой поверхности устройства расположены регуляторы громкости и мощности магнита. В ролике видно, что во время тестов жидкость представляла собой единый черный сгусток, но в устройстве она распалась на несколько десятков частей разного размера, что не повлияло на работу колонки.

В комментариях к ролику Юнгу предложили наладить выпуск таких колонок при помощи краудфандинга. На это он ответил, что устройство сперва нужно доработать.