Популярный среди геймеров сервис голосовых, текстовых и видеочатов Discord прекратил переговоры с Microsoft о продаже компании за 10 млрд долларов. Слухи о том, что Microsoft хочет купить Discord и обсуждает потенциальную сделку с руководством сервиса, появились в конце марта этого года.

О прекращении переговоров сообщила газета The Wall Street Journal . При этом в публикации отмечается, что речь не идет о полном отказе от сделки, и стороны еще могут вернуться к ее обсуждению. Однако на данный момент в Discord решили сохранить независимость сервиса, а руководство компании планирует вывести Discord на биржу.

Ранее сообщалось, что в Discord вели переговоры о продаже сервиса еще как минимум с тремя компаниями, включая Amazon и Epic Games, но в итоге владельцы сервиса отказались от предложений о покупке.

Активная ежемесячная аудитория Discord сейчас составляет около 140 млн пользователей. В прошлом году компания отчиталась о выручке в 130 млн долларов, но, по данным СМИ, сервис пока не вышел на прибыльность. В декабре прошлого года Discord оценили в 7 млрд долларов. Пользоваться Discord геймеры в основном могут бесплатно, а месячная подписка, предлагающая доступ к расширенному функционалу, стоит 10 долларов в месяц.

Компания Microsoft заинтересована в доступе к большим сообществам пользователей. В компании, по слухам, рассматривали возможность объединить подписки Discord Nitro и стримингового сервиса видеоигр Game Pass для увеличения общего числа подписчиков.