20 января глава NASA Джим Брайденстайн покинул свой пост в связи с официальным вступлением в должность нового президента США Джо Байдена

NASA/Bill Ingalls

20 января глава NASA Джим Брайденстайн покинул свой пост в связи с официальным вступлением в должность нового президента США Джо Байдена. Эта отставка является частью обычного процесса смены администрации США, а нового главу NASA предстоит утвердить Сенату США, большинство в котором теперь имеет Демократическая партия.

Республиканец Брайденстайн возглавил NASA в апреле 2018 года, а до этого он был членом Палаты представителей Конгресса от Оклахомы. За время его работы космическое агентство смогло добиться ряда успехов, а ключевым проектом для NASA в последние годы стал проект "Артемида", целью которого является возвращение людей на Луну к 2024 году (из-за ряда задержек этот срок выглядит все менее реалистичным) и масштабное освоение спутника Земли в сотрудничестве с другими странами.

Как отмечает The Verge , в последнее время Брайденстайн предпринимал усилия для того, чтобы защитить проект "Артемида" от возможной отмены. В частности, он встречался с влиятельным сенатором от Демократов Патриком Лихи. По итогам встречи Брайденстайн сообщил, что смог достичь консенсуса позволяющего сохранить новый лунный проект. При этом ранее Конгресс выделил NASA на реализацию проекта в 2021 году 850 млн долларов вместо запрошенных 3,3 млрд, но Брайденстайн считал это успехом, отмечая, что даже в период пандемии бюджет NASA оказался заметно больше, чем был, когда Брайденстайн занял свой пост.

В среду Брайденстайн опубликовал в своем микроблоге эмоциональное прощальное сообщение. В небольшом видео он пожелал успехов новому руководству NASA и призвал сотрудников поддержать будущую команду.

It has been my great honor to serve as your @NASA Administrator. I will miss the amazing NASA family and will forever be grateful for my time at this incredible agency. Ad astra. pic.twitter.com/Zba4MTawPV — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) January 20, 2021

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поблагодарил Брайденстайна за совместную работу в космической сфере в условиях существующих противоречий в отношениях России и США.

Пока что обязанности главы NASA будет исполнять заместитель Брайденстайна Стив Юрчик. Новым руководителем NASA, скорее всего, станет женщина, и это произойдет впервые в истории NASA. Сейчас переходную команду NASA возглавляет бывший главный научный сотрудник Агентства и директор Национального музея авиации и космонавтики Эллен Стофан.