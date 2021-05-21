Американские сервисы знакомств начали предоставлять бонусы вакцинированным пользователям

IgorVetushko / DepositPhotos

Ряд популярных американских сервисов знакомств, включая Tinder, Hinge, Match, OKCupid и другие, начали поощрять пользователей, сделавших прививку от коронавируса.

Как пишет The Verge , список бонусов, предоставляемых таким пользователям варьируется в зависимости от сервиса и включает пометки в профилях о пройденной вакцинации, а также доступ к некоторым платным функциям. Кроме того, приложения разместили ссылки на ресурсы о прививках от коронавируса, на которых можно найти информацию о ближайшем пункте вакцинации.

Таким образом сервисы знакомств хотят подтолкнуть пользователей к вакцинации. В частности, разработчики сервиса OkCupid сообщили, что пользователи, которые сделали прививку или запланировали сделать ее, могут рассчитывать на большее количество потенциальных вариантов для знакомства. Некоторые другие сервисы ввели специальный "фильтр вакцинации", который можно включить при поиске пары.

Dating apps are encouraging users to get vaccinated with the promise of more matches https://t.co/yX02xc9uDX pic.twitter.com/s7aK2CmkxA — The Verge (@verge) May 21, 2021

При этом пока неясно, как именно сервисы будут проверять факт вакцинации пользователей, но, вероятно, для этого можно использовать существующие в некоторых сервисах механизмы подтверждения личности пользователей.

В настоящее время хотя бы одну дозу прививки от коронавируса США получили 48% населения страны, а 38% полностью прошли вакцинацию. Ранее президент США Джо Байден объявил, что к 4 июля доля получивших минимум одну дозу прививки должна достичь 70% от взрослого населения страны.