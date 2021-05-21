В Роскомнадзоре хотят обязать операторов связи сделать услугу "родительского контроля" бесплатной для абонентов

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Роскомнадзор предложил обязать операторов связи безвозмездно обеспечить абонентов услугой безопасного доступа в интернет ("родительский контроль") по их желанию. Об этом говорится в письме замруководителя Роскомнадзора Владимира Логунова, направленном замглавы Минцифры Александру Шойтову, замруководителя Аналитического центра при правительстве России Григорию Харитонову и гендиректору АНО "Цифровая экономика" Евгению Ковниру.

В письме отмечается, что в настоящее время существует "достаточное количество как платных, так и бесплатных отечественных сервисов и программных продуктов, которые позволяют настраивать стационарные и мобильные устройства для безопасного доступа детей различных возрастных групп к контенту" в интернете. Услуги фильтрации трафика также представляют сами операторы и отдельные интернет-компании, включая YouTube и "ВКонтакте".

Представитель Роскомнадзора сообщил РБК , что сейчас сервисами "родительского контроля", которые предоставляют операторы связи, пользуется очень малое число абонентов. "Часто выбор родителей связан с их недостаточной информированностью и отсутствием необходимых технических навыков", - отметил он, добавив, что идея Роскомнадзора ввести единые требования по безвозмездному обеспечению этой услугой пользователей должна быть проработана с участием бизнеса, "исходя из его социальной ответственности, готовности решить такую актуальную и значимую задачу, как безопасный доступ детей в интернет". Для популяризации услуги фильтрации трафика в ведомстве предлагают привлечь общественные организации.

Сейчас операторы предоставляют услугу "родительский контроль" на платной основе. Так, у МТС блокировка доступа к нежелательным для детей ресурсам стоит 3 рубля в сутки. У "МегаФона" такая услуга вкупе с услугой отслеживания местоположения мобильного устройства ребенка стоит 5 рублей в сутки. Представители этих операторов, а также компаний "Ростелеком" и "ВымпелКом" (бренд "Билайн") не стали комментировать инициативу Роскомнадзора.

Источник РБК на телекоммуникационном рынке полагает, что в случае одобрения инициативы ее реализацию оплатят все абоненты, поскольку обеспечение фильтрации потребует дополнительных затрат на оборудование, софт, поддержку работы системы и т.д. Другой источник отметил, что "родительский контроль" не входит в число лицензируемых услуг связи, поэтому власти не могут обязать компании оказывать эту услугу.

Напомним, о планах властей создать общероссийскую систему фильтрации трафика для детей стало известно в 2017 году. Тогда отмечалось, что после внедрения системы несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из "белого списка". Тогда же обсуждались два варианта реализации системы. Первый предусматривал фильтрацию трафика только в образовательных учреждениях, а второй предполагал фильтрацию для всех пользователей по умолчанию с возможностью отключения фильтрации на основании заявления провайдеру или после выбора соответствующей опции в личном кабинете на сайте оператора связи. До 2024 года на создание и поддержку системы планировалось выделить до 4,2 млрд рублей.