Сергей Шойгу

Минобороны России / ВКонтакте

В России началось серийное производство боевых роботов с искусственным интеллектом, которые способны самостоятельно вести боевые действия. Об этом 21 мая заявил министр обороны Сергей Шойгу на марафоне "Новое знание".

"Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда он в состоянии самостоятельно воевать", - приводит слова Шойгу РИА "Новости" .

Он добавил, что в России идет большая работа в области "оружия завтрашнего дня", не уточнив, о каком оружии идет речь. Отметим, что ранее некоторые организации и ученые выступали за запрет на создание полностью автономных боевых систем, но правительства многих стран не поддержали эту инициативу.

В начале апреля этого года глава Минобороны сообщил, что в России ведутся научно-исследовательские работы по созданию новых роботов, передает "Интерфакс" . "Идут новые работы, новые НИРы, что-то находится в стадии испытаний. У нас довольно большая, серьезная работа впереди", - сказал тогда министр, отметив, что оснащение российской армии робототехническими комплексами военного назначения - "одно из приоритетных направлений нашей работы".

Напомним, летом прошлого года холдинг "Росэлектроника" (входит в госкорпорацию "Ростех") продемонстрировал на форуме "Армия-2020" автоматизированную интеллектуальную систему управления формированиями роботов на основе нейросетей.

"Интеллектуальная система представляет собой программное обеспечение для управления средствами поражения в автоматизированном режиме. После обнаружения цели средствами разведки - спутником, дроном или радиолокационной станцией - данные об объекте поступают в мобильный пункт управления. Система обрабатывает полученную информацию, формирует и передает команду средствам поражения - перспективным робототехническим комплексам: ракетным, реактивным или артиллерийским", - сообщили тогда в "Ростехе".

Трехдневный марафон "Новое знание" организован обществом "Знание". Он проходит с 20 по 22 мая в восьми городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.