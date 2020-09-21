Британская телекоммуникационная компания OneWeb в декабре 2020 года возобновит контракт с Arianespace на запуски спутников системы глобального доступа к интернету. Об этом сообщается на сайте пережившей банкротство компании.

В OneWeb напомнили, что в рамках контракта планируется осуществить еще 16 запусков ракет со спутниками. Каждая миссия предусматривает вывод на орбиту 34-36 аппаратов OneWeb. Запустить коммерческую эксплуатацию своей системы спутникового интернета в Великобритании, Исландии, Гренландии, Северной Европе, Канаде, на Аляске и в Арктическом регионе компания рассчитывает в конце 2021 года.

We are returning-to-flight ???? with @Arianespace & planning our next launch for December. Schedule will put us on track to deliver commercial services to regions including: U.K., Alaska, Northern Europe, Greenland, Iceland, the Arctic seas & Canada.????️Read: https://t.co/H5xltaP7Hi pic.twitter.com/BWZaITOeZe— OneWeb (@OneWeb) September 21, 2020

Напомним, компания OneWeb была основана в Великобритании в 2012 году бывшим менеджером Google Грегом Уайлером. В ближайшие годы компания планировала запустить 650 спутников, которые обеспечили бы доступ в интернет по всей планете, а к 2027 году группировку планировалось увеличить до 900 аппаратов.

В 2015 году OneWeb подписала соглашение с французской Arianespace (оператор космодрома Куру) и структурами Роскосмоса на запуск нескольких сотен спутников связи. Первый запуск состоялся в феврале 2019 года - тогда ракета-носитель "Союз-СТ-Б" вывела на орбиту шесть спутников OneWeb. Запуск второй партии из 34 спутников состоялся в феврале 2020 года, а третью партию из 34 аппаратов запустили в конце марта. Таким образом, сейчас группировка OneWeb насчитывает 74 аппарата.

В конце марта OneWeb подала заявление о банкротстве и сообщила о намерении продать свой бизнес. В компании объяснили это решение нехваткой средств: с начала года OneWeb вела активные переговоры об инвестициях, но пандемия коронавируса и нестабильность на рынках помешали ему получить необходимое финансирование. В июле стало известно, что новыми владельцами OneWeb станут правительство Великобритании и индийская компания Bharti Global Limited.

В сообщении OneWeb о новых владельцах говорилось, что принадлежащий Bharti Global Limited оператор Bharti Airtel будет использовать спутники группировки для обеспечения связи в своих сетях. Выгода для британского правительства, помимо общего усиления присутствия в космосе, не называлась, однако ранее отмечалось, что интерес Великобритании к покупке доли в OneWeb связан с тем, что после выхода из ЕС страна частично потеряла доступ к европейской навигационной спутниковой системе Galileo. Речь шла об ограниченном доступе для военных, обеспечивающем более точное позиционирование по сравнению с открытой частью системы. В связи с этим правительство страны рассматривало возможность создания собственной спутниковой навигационной системы, но оценки расходов на этот проект превысили ожидания. Спутники OneWeb смогут обеспечить не только интернет, но и навигацию как для гражданских, так и для военных нужд.

Собственные системы спутникового интернета создают и другие компании. Больше других на этом поприще преуспела компания SpaceX Илона Маска, которая к настоящему времени вывела на орбиту несколько сотен спутников системы Starlink.