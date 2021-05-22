Китайский марсоход "Чжужун", который сел на Марсе в ночь на 15 мая в рамках миссии "Тяньвэнь-1", съехал на поверхность Красной планеты с посадочной платформы. Снимки, сделанные камерами марсохода в процессе спуска по специальным направляющим, опубликовало Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Напомним, платформа с марсоходом села в южной части Равнины Утопия в северном полушарии планеты. План миссии предусматривает, что в ближайшие дни шестиколесный марсоход массой 240 килограммов отправится изучать поверхность Марса. Планируемый срок работы ровера составляет 90 марсианских суток (солов), но не исключено, что аппарат проработает дольше.

China's Zhurong rover descended onto the surface of Mars late May 21, a week after the vehicle's historic landing in Utopia Planitia. CNSA announced that the six-wheeled Zhurong had reached the surface at 10:20 p.m. Eastern Friday https://t.co/dKaqPgvDmIpic.twitter.com/s95YCVQ3BD — Massimo (@Rainmaker1973) May 22, 2021

Главные цели миссии "Тяньвэнь-1" заключаются в поиске на Марсе текущей и предыдущей жизни, а также исследовании поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход будут использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.

После посадки аппарата Китай стал второй страной после США, которой удалось успешно посадить марсоход, и третьей после СССР и США страной, спускаемый аппарат которой совершил мягкую посадку на Марсе.