На презентации 20 апреля компания Apple представила устройства AirTag - компактные метки, которые можно повесить на различные вещи, чтобы находить их при помощи смартфона.

Метка AirTag представляет собой защищенную от пыли и влаги по стандарту IP67 компактную "таблетку" с чипом U1 и встроенным динамиком, которую можно повесить на сумку, рюкзак, связку ключей и т.д. AirTag позволяет найти потерянные предметы при помощи iPhone и приложения Find My: смартфон отслеживает местоположение метки по беспроводной связи, и время поиска на экране отображается расстояние до метки и направление, а сама метка подает звуковой сигнал. Устройство также поддерживает "режим пропажи", при активации которого этом все ближайшие устройства с функцией Find My анонимно отправят геопозицию метки в iCloud владельца.

Метки AirTag уже доступны для заказа в российском магазине Apple по цене 3 тыс. рублей за штуку и 10 тыс. рублей за набор из четырех меток. Они появятся в продаже 30 апреля. При этом пока что их функционал в Росси будет ограничен. Это связано с тем, что функция точечного поиска метки с детализацией направления и расстояния использует технологию беспроводной связи UWB (Ultra Wide Band), которая поддерживается чипом U1 и смартфонами Apple, начиная с iPhone 11. Но в России компания пока не может использовать UWB, поскольку не получила разрешение властей на использование необходимых для этого радиочастот.

Таким образом, российские пользователи смогут искать метки AirTag, только по звуковому сигналу, который будет издавать потерянная метка, получив сигнал через Bluetooth, пишет TJ .

Не исключено, что в скором времени Apple все же сможет использовать технологию UWB в России. В ноябре прошлого года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила российской "дочке" Apple тестировать технологию Ultra Wide Band. В материалах к заседанию ГКРЧ было указано, что компания получит полосу частот 6240-8236,8 МГц "для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий ЭМС сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с РЭС различного назначения".

В конце 2019 года Apple подала в ГКРЧ заявку на использование частот в диапазоне 6,2-8,2 ГГц, но против выделения компании частот выступали Роскомнадзор и Минцифры. Представитель министерства утверждал, что чип U1 несовместим с действующими средствами связи, и для внедрения технологии требуются дополнительные исследования. В связи с этим Apple обратилась с просьбой выделить частоты не для коммерческого использования, а для тестирования.