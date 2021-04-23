Lenovo K12 Pro

Lenovo Россия / YouTube

Китайская компания Lenovo объявила о возвращении на российский рынок смартфона. С 23 апреля компания начала продажи смартфона Lenovo K12 Pro в своем-онлайн магазине и нескольких розничных сетях.

"В данный момент на рынке происходит очень много изменений, как с точки зрения производителей, так и с точки зрения розницы. Поэтому мы видим потенциал для продаж смартфонов Lenovo в России", - сообщил ТАСС сообщил глава мобильного подразделения Lenovo в России Александр Романюк.

По его мнению, смартфоны Lenovo могут быть интересны тем, кто уже знает этот бренд, пользуется его ноутбуками, компьютерами, серверами и другими ИТ-решениями. Также Романюк ожидает "значительного эффекта" в b2b-сегменте, где у Lenovo в целом сильные позиции.

Смартфон Lenovo K12 Pro получил тройную основную камеру, дисплей диагональю 6,8 дюйма и батарею емкостью 6000 мАч, которая обеспечивает устройству до 60 часов работы без подзарядки. Аппарат продается в сетях "М.Видео-Эльдорадо", Goods.ru и "Ситилинк", а также в интернет-магазине Lenovo. До 1 мая стоимость смартфона составляет 13 тыс. рублей, а потом он подорожает до 15 тыс. рублей.

Напомним, в начале 2017 года компания Lenovo лидировала на российском рынке смартфонов среди всех китайских брендов с долей в 7% рынка в натуральном выражении и была в числе лидеров рынка в целом. Но в апреле того же года официальные поставки смартфонов Lenovo в Россию прекратились - тогда компания решила заняться продвижением принадлежащего ей с 2014 года бренда Motorola. Однако этот план не увенчался успехом.