Жители деревни Аберхосан (графство Поуис, Уэльс) в течение долгого времени ежедневно лишались доступа к проводному интернету около 7 часов утра. Длительное расследование показало, что "виновником" проблемы был старый телевизор, который создавал сильные помехи.

Как сообщает BBC, старый телевизор стоял в одном из деревенских домов - его ежедневно включали в одно и то же время. Полтора года назад проблему попытались решить, проложив в деревню новый интернет-кабель, но ситуация не изменилась. В течение полутора лет инженеры искали источник проблемы и в конце концов установили, что сбой вызывал телеприемник, который во время работы излучал так называемый одиночный импульсный шум высокого уровня (SHINE), создававший помехи для других электроприборов.

Смущенные владельцы телевизора, имена которых не называются, были огорчены и пообещали больше не пользоваться злосчастным телевизором. После того, как источник проблемы был обнаружен, интернет в Аберхосане стал работать без сбоев.

Как пояснила главный инженер телекоммуникационной компании Openreach в Уэльсе Сюзанна Резерфорд, любой электроприбор, включая лампочки, может потенциально влиять на работу проводного интернета. "Мы рекомендуем всем пользователям убедиться, что их приборы сертифицированы и соответствуют действующим в Великобритании стандартам. Если вы обнаружите проблемный прибор, обратитесь к своему провайдеру", - отметила она.

Напомним, в 2014 году группа исследователей во главе с профессором из Ланкастерского университета Гордоном Блейром решила изучить возможность установки точек доступа Wi-Fi на овец фермерских хозяйств в городе-графстве Конуи (Уэльс). Исследователи предполагали, что обеспечить удаленные районы доступом в интернет можно было бы, превратив пасущихся овец в цепочку приемо-передатчиков беспроводного сигнала. Модули Wi-Fi при этом предлагалось интегрировать в цифровые ошейники, которые фермеры используют для наблюдения за передвижением овец.