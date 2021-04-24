Пилотируемый космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем из четырех человек, запущенный 23 апреля при помощи ракеты-носителя Falcon 9, успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС) через сутки после старта.

Это второй регулярный полет на орбиту для корабля SpaceX, который стал первым американским пилотируемым кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году, и первым в истории пилотируемым космическим кораблем, созданным частной компанией.

Crew Dragon, уже летавший на орбиту в прошлом году в рамках тестовой миссии, приблизился к МКС после 10 часов по Москве и начал выполнять необходимые для автоматической стыковки маневры. Предварительная ("мягкая") стыковка со шлюзом американского модуля Harmony была осуществлена в 12 часов 8 минут по московскому времени, а окончательная ("жесткая") стыковка корабля с МКС произошла через несколько минут.

На борту корабля SpaceX находились астронавты NASA Шейн Кимбро (третий полет в космос) и Меган Макартур (второй полет), японский астронавт Акихико Хосидэ (третий полет) и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке (второй полет). Отметим, что муж Меган Макартур астронавт Боб Бенкен уже летал на МКС на этом же корабле Crew Dragon в прошлом году. Вместе с астронавтами корабль доставил на орбиту около 110 килограммов грузов, включая оборудование для научных экспериментов.

Открытие всех люков между кораблем и станцией завершится примерно через час после стыковки. После этого прибывший на МКС экипаж сможет лично поприветствовать находящиеся на станции астронавты NASA Марк Ванде Хай, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также японский астронавт Соити Ногути. Через несколько дней Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути отправятся на Землю на корабле Crew Dragon, который доставил их на орбиту в ноябре прошлого года в рамках первой регулярной миссии.

Корабль Crew Dragon был разработан SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии. Он совершил первый полет к МКС в автономном режиме в марте 2019 года. Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время.

В итоге запуск корабля с людьми состоялся в конце мая 2020 года. Участниками испытательной миссии были астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Хёрли, которые стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз". В начале августа 2020 года корабль вернулся на Землю.