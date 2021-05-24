Арбитражный суд Москвы 11 мая принял к производству иск американской Google к Роскомнадзору, поданный в конце апреля. Как пишет "Коммерсант" , это первый случай, когда Google подала иск об оспаривании действий Роскомнадзора, тогда как обычно компания выступает только в качестве ответчика или третьего лица.

Из материалов суда следует, что истец требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу. "Google оспаривает действия Роскомнадзора в имевшей место ранее административной процедуре", - пояснила управляющий партнер Hogan Lovells CIS Наталья Гуляева. В Роскомнадзоре сообщили, что речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на "противоправный контент", размещенный на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.

"Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", - заявили в ведомстве. В Google от комментариев отказались.

Напомним, сейчас Google участвует в нескольких крупных разбирательствах с российскими властями. Так, в середине апреля Арбитражный суд Москвы признал незаконным решение администрации YouTube заблокировать аккаунт телеканала "Царьград". По решению суда компания Google должна разблокировать YouTube-канал "Царьграда", а в противном случае ей грозят штрафы, неустойка за неуплату которых за 7 месяцев может превысить 90 трлн рублей. Это решение пока не вступило в силу, поскольку 20 мая Google подала апелляционную жалобу.

"В последнее время госорганы активизировались с требованиями об удалении контента с площадок Google, да и список постоянно расширяется, так что компании приходится реагировать, отстаивая свои интересы", - объясняет иск Google юрист "Роскомсвободы" Екатерина Абашина. В свою очередь управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев предположил, что Google намеренно подала иск от имени головной компании, а не от российского представительства. Это позволит Google оспорить решения судов первой и апелляционной инстанции в других юрисдикциях. При этом он отметил, что исполнение решений европейских и международных судебных органов для России уже не является обязательным.

В случае отказа Google от исполнения требований ведомства о блокировке контента, скорее всего, будет применяться ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ, предусматривающая для юрлиц штраф в размере до 8 млн рублей. Неисполнение второго и последующих требований может привести к штрафу в размере от 5% до 10% выручки компании за год.