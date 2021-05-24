Правительство РФ направит свыше 5 млрд рублей на господдержку бизнеса при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. Субсидии можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и другие цели. Фиксируется, что размер гранта на одного получателя не должен превышать 100 млн рублей. В рамках федпроекта "Искусственный интеллект" на эти цели до 2024 года будет выделено 5,26 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в правительство планируют утвердить правила субсидирования мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ.

"Лучшие инициативы получат экспертную и менторскую поддержку, которая в том числе позволит командам подготовить свои проекты к выводу на рынок. Документ также предусматривает финансирование услуг по профильному дополнительному образованию, благодаря чему тысячи россиян смогут получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по ИИ. Общий объем финансирования этой меры поддержки на период до 2024 составит 1,23 млрд рублей", - сообщили в правительстве.

Напомним, в январе этого года президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по стимулированию внедрения компаниями отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта.

"Обеспечить принятие федеральных законов, предусматривающих возможность установления в отдельных отраслях экономики и социальной сфере экспериментальных правовых режимов в целях расширения применения технологий искусственного интеллекта", - гласило поручение.

Также Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих предоставление организациям, разрабатывающим технологические решения на основе искусственного интеллекта, доступа к наборам данных, содержащимся в том числе в государственных информационных системах, а также возможности использования указанными организациями таких данных.