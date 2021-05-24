В Роскомнадзоре дали Google сутки на удаление запрещенного контента, пригрозив замедлить доступ к сервисам компании

Фотобанк Moscow-Live / Алексей Поляков Компания Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент, и Роскомнадзор может в ближайшее время замедлить доступ к сервисам Google в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства

Фотобанк Moscow-Live / Светлана Пашкульская

Компания Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент, и Роскомнадзор может в ближайшее время замедлить доступ к сервисам Google в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика.

Также в ведомстве назвали Google лидером по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего вред российским пользователям. "После того, как Twitter по требованию Роскомнадзора удалил 91% запрещенной информации, Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям", - считают в Роскомнадзоре.

В ведомстве заявили, что у компании есть сутки на удаление запрещенного контента. Если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации, то ей будет грозить штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% совокупного размера суммы годовой выручки компании.

В Роскомнадзоре добавили, что администрация принадлежащего Google видеохостинга YouTube не удалила около 5 тыс. запрещенных материалов, включая 3,5 тыс. материалов с призывами к экстремизму.

Напомним, 24 мая стало известно , что Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Google к Роскомнадзору. Из материалов суда следует, что истец требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу. В Роскомнадзоре сообщили, что речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на "противоправный контент", размещенный на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.

"Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", - заявили в ведомстве. В Google от комментариев отказались.