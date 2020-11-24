hjalmeida / DepositPhotos Главу службы безопасности Apple обвинили в подкупе калифорнийских чиновников планшетами iPad

hjalmeida / DepositPhotos

Жюри присяжных в Калифорнии предъявило главе службы безопасности компании Apple Томасу Мойеру обвинения в попытке дачи взятки официальным лицам округа Санта-Клара. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. Также обвинения по делу были предъявлены двум помощникам шерифа.

Как пишет The Verge, Мойера обвиняют в том, что в он предложил 200 планшетов iPad стоимостью примерно в 70 тыс. долларов двум сотрудникам окружного офиса шерифа, которые требовали вознаграждение за выдачу четырех лицензий на скрытое ношение оружия (CCW) для подчиненных Мойера. В Калифорнии решения о выдаче CCW принимают офисы шерифа, если проверка подтверждает, что для этого есть уважительная причина.

В прокуратуре уточнили, что расследование этого дела продолжалось два года. В сообщении также говорится, что помощники шерифа согласились на обмен и выдали лицензии, но планшеты так и не получили, поскольку узнали об ордере на обыск в офисе шерифа и изъятие всех записей о выданных CCW, пишет TJ.

В электронном письме The Verge адвокат Мойера Эд Свонсон заявил, что его клиент невиновен. По мнению юриста, Мойер угодил в жернова конфликта между офисом шерифа и прокуратурой округа Санта-Клара. "Мы не сомневаемся, что он будет оправдан в суде", - подчеркнул адвокат.

Мойер проработал в Apple 15 лет, а главой службы безопасности компании он стал в ноябре 2018 года. Вскоре после этого во внутреннем письме он предостерег сотрудников от разглашения информации, связанной с работой компании. Он отмечал, что это может стать пятном на репутации и поводом для уголовного преследования.

Представитель Apple сообщил Bloomberg, что компания провела внутреннее расследование в связи с этой историей, но не нашла доказательств вины Мойера.