24 сентября "Сбербанк" провел конференцию "Сбер Конф", на которой глава банка Герман Греф официально объявил о ребрендинге и смене названия банка на "Сбер" и представил новый логотип организации. Также на мероприятии был представлен целый ряд новых сервисов и устройств.

"Для фирменного знака "Сбера" мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку - символ нашей целеустремленности и ориентированности на пользу для человека. Наш круг - символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создание возможностей и комфорта для них. Мы остались зеленым финансовым брендом, но добавили немного разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента", - приводит слова Грефа TJ.

В пресс-службе банка добавили, что работа над новым брендом велась в партнерстве с международным брендинговым агентством Landor&Fitch при участии российских дизайн-студий "Щука", "Паратайп", Superdesigners, Media.Work и другие. На внедрение нового бренда банк планирует потратить примерно 2,5 млрд рублей в течение ближайших 5-6 лет, передает ТАСС.

Новая концепция офисов и банкоматы с голосовым управлением

На презентации представители банка также сообщили об изменении концепции отделений "Сбера". Предполагается, что офисы станут общественными пространствами с кафе и возможностью отдохнуть и лишатся привычных барьеров и стекол.

"Теперь это не просто место, куда люди приходят сделать вклад, снять наличные или получить консультацию или взять кредит. Это место общения, куда приходят посмотреть новые технологии, поработать, назначить встречу или пообщаться", - пояснили в банке.

Также компания показала новые банкоматы с распознаванием лиц и возможностью управления голосом. Такая функция доступна клиентам, предоставившим свои биометрические данные. С помощью новых банкоматов также можно будет получить и различные нефинансовые услуги экосистемы банка: заказать такси, купить билет в кино и т.д.

Голосовые помощники, ТВ-приставка и смарт-дисплей SberPortal

На конференции представители "Сбера" также показали семейство голосовых ассистентов "Салют", в которое вошли помощники "Сбер", "Афина" и "Джой". Они имеют разные "характеры" и работают на основе облачных технологий с помощью самого мощного в России суперкомпьютера Christofari.

После рассказа о помощниках в компании продемонстрировали новые устройства с поддержкой этих ассистентов. Речь идет о фирменной ТВ-приставке SberBox, и "умной" колонке с экраном, которую в компании назвали смарт-дисплеем SberPortal.

"Это SberBox - это умная медиаприставка к телевизору. Мы сделали ее специально для виртуальных ассистентов "Салют". Подключаешь его к телевизору - и телевизор получает новые возможности и начинает играть новыми красками", - рассказал глава подразделения SberDevices Константин Круглов. По его словам, SberBox может заказать попкорн, одежду и повторить образ любимого киногероя (не выходя из квартиры) при помощи функции "видеошопинг". Кроме того, SberBox позволяет использовать его в качестве игровой приставки, музыкального плеера и дать возможность пользователю подпевать любимым исполнителям, показывая текст песни на экране, - функция называется "подпевай".

Цена приставки составит 3,5 тыс. рублей, а покупатели получат в подарок один месяц подписки на все сервисы "Сбера".

Помощников "Салют" также встроят в телевизоры сторонних компаний. Первым партнером "Сбера" в этой сфере стала китайская компания Honor (дочерний бренд Huawei).

Что же касается разработанного специалистами SberDevices смарт-дисплея SberPortal, то он способен распознать лицо пользователя и слышать команды на фоне посторонних шумов.

"SberPortal - это первый в России смарт-дисплей. Мы разработали специальную широкоугольную умную камеру для этого устройства, которая позволяет автоматически фокусироваться на человеке во время видеозвонка. Можно управлять устройством жестами, а можно даже играть", - сообщил Круглов, отметив, что сложная микрофонная матрица позволяет давать команды на расстоянии, даже когда играет музыка.

За звук в устройстве отвечали инженеры компании Harman/Kardon, а электронную часть разрабатывали в SberDevices. Круглов подчеркнул, что все данные, которые пользователь доверяет "СберПорталу", хранятся на устройстве как "банковская тайна". В продаже смарт-дисплей появится в конце этого года.

Единая подписка на сервисы

Наконец, на конференции представили сервис "СберПрайм", который позволяет оформить единую подписку на сервисы "Сбера". Она обойдется в 199 рублей в месяц, а первые 30 дней доступ к ней будет бесплатным. До конца года годовая подписка обойдется в 999 рублей, а с 2021 года она будет стоить 1990 рублей.

В "СберПрайм" вошли подписки на онлайн-кинотеатр Okko, новый стриминговый музыкальный сервис "СберЗвук", маркетплейс "СберМаркет" (подписка дает бесплатную доставку товаров), облачное хранилище "СберДиск", сервис доставки еды (скидка 10% на 10 заказов в месяц), сервис такси "Ситимобил" (скидка 10% на заказы) и виртуального сотового оператора "СберМобайл" (скидка 15% на услуги связи).