Компания "Яндекс" на прошлой неделе вывезла из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса. Поводом для этого стал обыск в минском офисе "Яндекса", который прошел 13 августа

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Напомним, 13 августа силовики, представившиеся сотрудниками управления МВД Белоруссии по борьбе с оргпреступностью пришли в офисы "Яндекса" и сервиса такси Uber. По данным источников, в "Яндексе" их интересовали данные о поездках клиентов сервиса "Такси", но собеседники The Bell утверждают, что получить информацию оперативники не смогли, а происходившее во время обыска не имело отношения к законной процедуре получения таких данных

Tatiana Matlina / Wikimedia Commons

Компания "Яндекс" на прошлой неделе вывезла из Белоруссии часть сотрудников своего местного офиса. Поводом для этого стал обыск в минском офисе "Яндекса", который прошел 13 августа.

Как сообщили в пресс-службе компании изданию The Bell, всего в белорусском офисе "Яндекса" работает около 300 человек, а сам офис, как и другие офисы компании, закрыт уже несколько месяцев - сотрудники работают удаленно в условиях пандемии коронавируса. По словам двух собеседников издания небольшую часть сотрудников минского офиса компания на прошлой неделе вывезла в Россию. Кроме того, часть из тех, кто отказался уезжать из Белорусии, эвакуировали из Минска "на дачи". Для решения проблемы белорусского офиса в "Яндексе" создали специальный штаб, который помогает решать вопросы безопасности местных сотрудников и оказывает юридическую помощь тем, кому она требуется.

Напомним, 13 августа силовики, представившиеся сотрудниками управления МВД Белоруссии по борьбе с оргпреступностью пришли в офисы "Яндекса" и сервиса такси Uber. По данным источников, в "Яндексе" их интересовали данные о поездках клиентов сервиса "Такси", но собеседники The Bell утверждают, что получить информацию оперативники не смогли, а происходившее во время обыска не имело отношения к законной процедуре получения таких данных.

"В ходе обыска никакое оборудование, данные или документы переданы не были", - заявили подтвердили в пресс-службе "Яндекса".

Другие IT-компании также рассматривают возможность сокращения своего присутствия в Белоруссии в связи с действиями властей страны. Так, после обысков в "Яндексе" и Uber свой офис в Минске решила закрыть компания Rakuten, владеющая мессенджером Viber. Об этом гендиректор Viber Джамел Агауа рассказал Forbes.

"Двое наших сотрудников были арестованы. Арестован также был отец одного из сотрудников. Все трое оказались под арестом без видимых причин", - сообщил Агауа, отметив, что если ситуация не улучшится, Viber не будет больше инвестировать в Белоруссию.

Отметим также, что за день до обыска в "Яндексе" белорусские IT-компании написали открытое письмо, в котором потребовали у властей прекратить насилие, освободить задержанных и провести новые президентские выборы.