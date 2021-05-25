Прокурор Округа Колумбия Карл Расин 25 мая подал в суд антимонопольный иск к компании Amazon. Об этом пишет The Verge .

Расин обвинил Amazon в нарушении конкуренции, которое выражается в давлении на продавцов, размещающих свои товары на торговой площадке Amazon. В иске говорится, что компания злоупотребляет своим рыночным положением, запрещая партнерам продавать свои товары на других площадках и на собственных сайтах по более низким ценам, чем на Amazon. Такая политика компании вредит покупателям и нарушает конкуренцию на рынке онлайн-торговли.

Истец требует от Amazon отказаться от практики ограничения цен сторонних продавцов и возместить ущерб, который нанесли действующие правила торговой площадки.

Свежий иск, пополнил список антимонопольных исков, поданных в США к IT-гигантам. Так, в конце прошлого года власти подали иск к Facebook, обвинив социальную сеть в нарушении конкуренции путем приобретения других компаний, чтобы избежать потенциальных угроз для своего бизнеса. Также несколько антимонопольных исков были поданы против компании Google.