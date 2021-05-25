Прокурор Округа Колумбия Карл Расин 25 мая подал в суд антимонопольный иск к компании Amazon. Об этом пишет The Verge.
Расин обвинил Amazon в нарушении конкуренции, которое выражается в давлении на продавцов, размещающих свои товары на торговой площадке Amazon. В иске говорится, что компания злоупотребляет своим рыночным положением, запрещая партнерам продавать свои товары на других площадках и на собственных сайтах по более низким ценам, чем на Amazon. Такая политика компании вредит покупателям и нарушает конкуренцию на рынке онлайн-торговли.
Истец требует от Amazon отказаться от практики ограничения цен сторонних продавцов и возместить ущерб, который нанесли действующие правила торговой площадки.
Свежий иск, пополнил список антимонопольных исков, поданных в США к IT-гигантам. Так, в конце прошлого года власти подали иск к Facebook, обвинив социальную сеть в нарушении конкуренции путем приобретения других компаний, чтобы избежать потенциальных угроз для своего бизнеса. Также несколько антимонопольных исков были поданы против компании Google.
Поданные ранее иски являются частью масштабного антимонопольного расследования, которое власти США инициировали в 2019 году в отношении Facebook, Google, Apple и Amazon. В начале октября прошлого года подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам продолжавшегося 16 месяцев расследования деятельности Apple, Google, Facebook и Amazon. Авторы доклада пришли к выводу, что все четыре компании подрывают конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах. В докладе предлагалось разделить крупные IT-компании при помощи изменений в антимонопольном законодательстве. В частности, речь шла как о структурном разделении IT-гигантов, так и о введении запрета на работу в смежном бизнесе.