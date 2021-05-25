Разработчики созданной компанией Google операционной системы Fuchsia OS ("Фуксия") установили систему на первое потребительское устройство - новая прошивка была отправлена на домашние смарт-экраны Nest Hub первого поколения, сообщает 9t05Google .

"Вы не получаете новую операционную систему каждый день, но сегодня именно такой день", - написал в своем микроблоге глава проекта Fuchsia OS Петр Хосек.

Как пишет The Verge , перевод устройств Nest Hub на Fuchsia OS началось 25 мая и займет несколько месяцев. Сперва новая прошивка будет загружена на устройства пользователей, участвующих в программе тестирования обновлений, а затем Fuchsia OS постепенно установят на остальные экраны Nest Hub.

Напомним, устройство Nest Hub было представлено в 2018 году под названием Google Home Hub. Оно представляет собой "умный" 7-дюймовый экран, работающий под управлением голосового помощника Google Assistant. Гаджет позволяет управлять устройствами "умного" дома. До обновления экраны Google Nest продолжат работать под управлением Cast OS, основанной на ядре Linux.

Несмотря на перевод экранов Nest на новую ОС, обычные пользователи, скорее всего, не заметят значительных изменений в интерфейсе и работе устройств - интерфейс устройства был написан с помощью SDK Flutter, который позволяет разработчикам переносить приложение на новую платформу, не адаптируя под нее интерфейс. Это обстоятельство поднимает вопросы в целесообразности создания новой платформы, которую в Google называют "безопасной, обновляемой, инклюзивной и прагматичной", отмечает The Verge.

О работе Google над созданием новой OC с открытым исходным кодом под названием Fuchsia впервые стало известно еще в 2016 году. Тогда предполагалось, что Google в перспективе может однажды заменить на новую OC платформы Chrome OS и Android, но в обозримой перспективе новая OC будет использоваться для устройств "интернета вещей".