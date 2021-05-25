Google оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление запрещенного контента

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Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Google по трем административным протоколам на 6 млн рублей за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.

"Постановлением мирового судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы компания Google LLC признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 млн рублей. Также компания признана виновной в совершении еще одного административного правонарушения по такой же статье, за что ей назначен еще один штраф в размере 2 млн рублей", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Позднее в суде сообщили о третьем штрафе в 2 млн рублей.

Речь идет о трех из пяти поступивших ранее в суд протоколах по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. Всего по этим протоколам компании грозил штраф в 20 млн рублей, а с учетом трех назначенных штрафов его предельная сумма составляет 14 млн рублей.

Ранее суд оштрафовал сервис микроблогов Twitter на 8,9 млн рублей за отказ удалить информацию с призывами к несовершеннолетним принять участие в январских несанкционированных акциях. Кроме этого, за аналогичное правонарушение на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok , на 5 млн - мессенджер Telegram , а соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" получили штрафы в 1,5 млн и 4 млн рублей соответственно.

Напомним, 24 мая в Роскомнадзоре заявили , что компания Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент, и ведомство может замедлить доступ к сервисам Google в России. "Google не в полной мере выполняет обязанность по исключению из поисковой выдачи на территории России ссылок на интернет-ресурсы с запрещенной в нашей стране информацией. В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", - отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что объемы и сроки неудаления материалов с детской порнографией, призывами к суициду, наркоконтентом, призывами к участию в незаконных акциях и с иным деструктивным контентом таковы, что в отношении сервисов компании могут быть приняты меры по замедлению трафика. Также в ведомстве назвали Google лидером по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего вред российским пользователям.

В Рокомнадзоре также заявили, что если в течение суток компания не отреагирует на уведомления Роскомнадзора об удалении запрещенной информации, то ей будет грозить штраф от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до 10% совокупного размера суммы годовой выручки компании.

24 мая также стало известно , что Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Google к Роскомнадзору. Из материалов суда следует, что истец требует признать незаконными действия Роскомнадзора по ограничению доступа к информационному ресурсу. В Роскомнадзоре сообщили, что речь идет о требовании заблокировать 12 ссылок на "противоправный контент", размещенный на принадлежащем Google видеохостинге YouTube.

"Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры направил в адрес администрации Google уведомление об ограничении доступа к материалам с призывами, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных митингах в январе 2021 года", - заявили в ведомстве. В Google от комментариев отказались.