Moscow-Live.ru Facebook удалила три группы подозрительных аккаунтов, имеющих российское происхождение

Moscow-Live.ru

Социальная сеть Facebook отчиталась в своем блоге об удалении трех сетей аккаунтов, которые нарушали правила соцсети об иностранном вмешательстве. По данным Facebook, эти учетные записи имели российское происхождение.

Как сообщили в компании, первая сеть включала 214 аккаунтов, 18 групп и 35 публичных страниц, а также 34 учетные записи в принадлежащем Facebook сервисе Instagram. С их помощью в соцсетях распространяли ложную информацию о ситуации в Сирии и на Украине, а также в других странах. Публикации на английском, арабском, русском, украинском и других языках предназначались для аудитории из Японии, Турции, Армении, Белоруссии, Грузии, США, Великобритании и Молдавии.

Вторая сеть насчитывала всего пять аккаунтов, одну публичную страницу, одну и один аккаунт в Instagram. Через нее от имени жителей Канады, США и Турции распространялись статьи на турецком и английском о мировых новостях и текущих событиях, имеющих отношение к странам, на которые они нацелены, включая местные выборы, а также сообщения о социальной и расовой несправедливости, жестокости полиции и пандемии коронавируса.

Наконец, в третью удаленную группу входили 23 учетные записи, шесть публичных страниц и восемь учетных записей в Instagram. Эта сеть использовалась для распространения сведений об украинских и белорусских событиях, а также затрагивала социально-экономическую ситуацию в США, выборы там и отношения России с иностранными государствами. Поддельные личности выдавали себя за редакторов и исследователей, чтобы запрашивать статьи для сайтов, притворяющихся страницами независимых изданий, пишет TJ.

В Facebook уточнили, что первая и третья сеть были связаны с российскими спецслужбами, а вторая группа имела отношение к компании "Агентство интернет-исследований", которая более известна по прозвищу "фабрика троллей". Эту компанию связывают с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. На продвижение и рекламу три сети потратили в общей сложности около 15 тыс. долларов, а их совокупная аудитория составляла порядка 100 тыс. пользователей.

Отметим, что Facebook регулярно отчитывается о блокировке такого рода сетей разного масштаба, связанных с Россией и некоторыми другими странами. Например, осенью прошлого года соцсеть объявила о ликвидации трех сетей аккаунтов, которые использовались для влияния на общественное мнение в ряде африканских стран. Как уточнили в Facebook, все удаленные страницы имели российское происхождение и управлялись организациями, связанными с бизнесменом Евгением Пригожиным.