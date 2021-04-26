Минцифры подготовило проект поправок в ноябрьское постановление правительства о предустановке отечественных приложений. Предложения ведомства были опубликованы на портале проектов нормативных актов 19 апреля, а 23 апреля документ удалили с сайта.

Как пишет "Коммерсант" , в проекте говорилось, что производители смартфонов, планшетов, компьютеров и смарт-телевизоров (на эти устройства с 1 апреля необходимо в обязательном порядке предустанавливать отечественные приложения) должны будут обеспечить возможность удаления всех предустановленных приложений. Кроме того, вендоры смогут брать с разработчиков обязательных отечественных приложений плату за установку их сервисов на "более благоприятных условиях", чем софт самого производителя или владельца операционной системы.

В Минцифры не пояснили причины удаления проекта с портала, но сообщили, что поправки были направлены на согласование в Минэкономики, Роспотребнадзор, Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и профильные ассоциации. В ведомстве добавили, что требование сделать предустановленные приложения удаляемыми касается всех предустановленных программ, а не только российских приложений.

В проекте также говорилось, что в список приложений для предустановки войдут программы для чтения электронных книг. В Минцифры также разработали правила определения поисковика , который будет использоваться по умолчанию в браузерах на смартфонах и планшетах.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин полагает, что идея прописать возможность удаления предустановленного софта появилась после истории с компанией Samsung, которая удаленно установила на старые смартфоны пользователей приложения "Яндекса", сделав их неудаляемыми. В "Яндексе" тогда выступили против неудаляемости, а сейчас в компании поддержали предложение Минцифры.

Муртазин указал на нестыковки в проекте Минцифры. "По закону вендоры не могут брать за предустановку отечественных приложений плату, но в предложенных поправках такая плата вводится для "более благоприятных условий", - отметил он. Муртазин считает, что таким условием может стать что угодно, включая размещение иконки приложения на первом экране наравне и невозможность удалить приложение.

В Минцифры сообщили, что речь в проекте шла об улучшении положения сервисов на экране устройства, но не о "возможности сделать их неудаляемыми". При этом в ведомстве допустили, что эта норма будет сформулирована точнее, чтобы избежать двоякой трактовки.