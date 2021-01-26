К Google подали иск об удалении Telegram из магазина приложений Google Play

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Глава некоммерческой организации Coalition for a Safer Web и бывший посол США в Марокко Марк Гинзбург подал в суд иск к компании Google с требованием удалить из магазина Google Play приложение мессенджера Telegram для Android. Ранее аналогичный иск был подан к компании Apple.

По мнению Гинзбурга, Telegram используется для распространения призывов к насилию, а также экстремистского и антисемитского контента. В Coalition for a Safer Web считают, что Apple и Google должны удалить приложения Telegram из своих магазинов, как они сделали ранее с приложениями сервиса Parler, пишет Bloomberg . Кроме того, в иске указано, что Telegram используется для продажи наркотиков.

В Google и Telegram не прокомментировали иск Гинзбурга в ответ на запрос журналистов. Ранее глава Telegram Павел Дуров отметил , что команда сервиса ведет активную борьбу с противоправным контентом и удаляет большое количество призывов к насилию. Он уточнил, что это касается и призывов, связанных с недавними событиями в США, включая штурм здания Капитолия сторонниками Дональда Трампа в начале января.

Напомним, соцсеть Parler стала часто упоминаться в СМИ после попытки штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа 6 января. Из-за вспыхнувших беспорядков крупнейшие соцсети, включая Twitter, Facebook, Instagram и ряд других, заблокировали аккаунты Дональда Трампа и некоторых его поклонников. Лишившись доступа к этим соцсетям, ряд высокопоставленных республиканцев, а также члены семьи Трампа зарегистрировали аккаунты в сервисе Parler, который позиционирует себя как альтернативу Twitter, и призвали сторонников последовать их примеру.

Однако вскоре Google и Apple заблокировали мобильные приложения Parler в магазинах Google Play и App Store из-за отсутствия модерации. В результате сервис оказался доступен только в веб-версии. Следом компания Amazon пригрозили отключить Parler от хостинга в связи с обнаружением десятков записей с призывами к насилию. Эти посты не были удалены, и Amazon выполнила свою угрозу.

Вскоре после этого Parler подала на Amazon в суд. Решение Amazon в Parler называли политически ангажированным и нарушающим антимонопольное законодательство. Также в компании отмечали, что призывы к насилию публиковались и в Twitter, но Amazon не отключила сервис микроблогов от хостинга. Иск компании был отклонен , а сайт Parler частично возобновил работу при помощи российской компании DDoS-Guard.