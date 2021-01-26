Плановые учения по безопасности и устойчивости Рунета отложены до конца пандемии коронавируса. Об этом сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

"Как только схлынет пандемия", - сказал Иванов во вторник, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс" о том, когда может быть утвержден план учений по обеспечению устойчивости Рунета.

Чиновник добавил, что в Минцифры разработали "уже несколько планов" учений. По его словам, "как только количество зараженных упадет", к этим планам можно будет вернуться. Иванов уточнил, что подготовка планов требует очных встреч достаточно большого количества людей.

Напомним, согласно постановлению правительства, принятому в рамках так называемого закона о суверенном Рунете, Минцифры должно ежегодно до 1 декабря утверждать график учений по безопасности и устойчивости Рунета.

Первые учения в рамках закона о суверенном Рунете были проведены в спешном порядке 23 декабря 2019 года. Их задачей называли обеспечение устойчивого функционирования интернета в России при любых обстоятельствах. Итоги этих учений в Минкомсвязи подвели в тот же день, признав их успешными. По словам замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова, в ходе учений были проработаны несколько сценариев. Первый предусматривал обеспечение безопасности абонентов сотовой связи, включая защиту персональных данных и возможность перехвата их трафика и SMS, раскрытия сведений об их месте нахождения. Во втором сценарии исследовались риски и уязвимости "умных" устройств, в том числе при использовании на объектах критической информационной структуры.

По данным СМИ, часть учений в которой были задействованы федеральные операторы связи, прошла не слишком успешно: условному злоумышленнику удалось успешно осуществить 62,5% атак через протокол SS7 и 50% атак через протокол Diameter. Через несколько дней в работе сетей сразу нескольких российских аэропортов возникли сбои. Источники СМИ связывали их с недавними учениями.

План на 2020 год предусматривал проведение учений в марте, июне, сентябре и декабре, но все они были отменены из-за пандемии коронавируса.

Закон о суверенном Рунете, наделяющий Роскомнадзор широкими полномочиями, вступил в силу 1 ноября 2019 года. Согласно закону, ведомство отвечает за "координацию обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории РФ сети интернет". При возникновении угроз стабильной работе интернета в стране Роскомнадзор может осуществлять "централизованное управление сетью связи общего пользования". Документ гласит, что операторы связи должны обеспечивать установку в своей сети технических средств противодействия угрозам (ТСПУ) устойчивости, безопасности и целостности функционирования в России интернета. Речь идет об оборудовании для фильтрации трафика с использованием технологии DPI, которое может быть использовано для более надежной блокировки запрещенных сайтов.