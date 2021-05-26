В Роскосмосе одобрили финальную подготовку модуля "Наука" к запуску на МКС

Космический центр "Южный" / YouTube

Совет главных конструкторов по итогам прошедшего в ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") объявил об успешном завершении этапа заводских комплексных испытаний модуля "Наука" и выдал положительное заключение на проведение штатной подготовки изделия к пуску, запланированному на июль этого года. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

"В ходе прошедшего заседания представители РКК "Энергия" и ГКНПЦ имени М.В. Хруничева (входит в Роскосмос), а также Европейского космического агентства выступили с докладами о готовности бортовых систем, агрегатов и целевого оборудования модуля к летным испытаниям, намеченным на июль 2021 года", - говорится в сообщении.

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Дальнейшая программа подготовки модуля к запуску предусматривает установку панелей солнечных батарей и размещение доставляемых грузов, балансировку и контрольное взвешивание модуля, наддув гермоотсеков и контроль среды обитания экипажа, а также сборку космической головной части, заправку баков модуля компонентами топлива, общую сборку ракеты для запуска модуля и другие необходимые операции.

Напомним, лабораторный модуль "Наука" начали строить в 1995 году как дублер модуля "Заря" для МКС. После того, как модуль "Заря" был успешно запущен и начал работать в составе станции, было решено использовать дублер в качестве дополнительного модуля для российского сегмента МКС. Изначально его планировалось запустить в 2011 году, однако во время проверок в топливных баках и трубопроводах была найдена металлическая стружка. После этого срок запуска множество раз переносился. В составе МКС модуль, оснащенный оборудованием для выработки кислорода на шесть человек и для регенерации воды из урины, планируется использовать для проведения экспериментов, поддержания ориентации станции, стыковки пилотируемых и грузовых кораблей, а также транзита топлива. Также на модуль планируется установить манипулятор European Robotic Arm, который среди прочего позволит обслуживать российский сегмента МКС без необходимости выхода в открытый космос. Также в модуле установлен туалет и оборудовано одно спальное место.

В августе 2020 года модуль "Наука" отправили на Байконур для финальной подготовки к запуску на орбиту.

Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на средства США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010). Модуль "Пирс" планируется отстыковать от станции и затопить в океане перед запуском модуля "Наука".