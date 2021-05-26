Власти США исключили китайскую компанию Xiaomi из санкционного списка в соответствии с достигнутым ранее в ходе судебного разбирательства соглашением . Об этом пишет The Verge .

"Компания продолжит предоставлять пользователям надежные продукты и услуги в сфере бытовой электроники, а также неустанно создавать удивительные продукты по честным ценам, чтобы позволить всем в мире наслаждаться лучшей жизнью с помощью инновационных технологий", - заявил представитель Xiaomi, поприветствовав решение американских властей.

Напомним, в середине января Минобороны США внесло Xiaomi в "черный список" в связи с предположительным сотрудничеством Xiaomi с китайскими военными. Также в список включили еще восемь китайских компаний. Внесение в список означало запрет для американских компаний и инвесторов покупать доли в этих фирмах. Компании, владеющие акциями Xiaomi и других внесенных в список фирм, должны были избавиться от этих бумаг до 11 ноября 2021 года, но теперь это требование отменено.

В конце января Xiaomi подала в суд иск к Минфину и Минобороны США с требованием исключить компанию из санкционного списка. В иске Xiaomi, поданном в суд Округа Колумбия, говорилось, что решение о санкциях в связи с подозрениями в связях с военными лишает компанию свободы и прав собственности без надлежащего юридического процесса и, таким образом, нарушает Пятую поправку к Конституции США. Также в Xiaomi отмечали, что запрет на покупку инвесторами акций нанесет бизнесу компании непоправимый ущерб. В китайской компании подчеркивали, что Xiaomi не принадлежит властям или армии КНР, не контролируется ими и не связана с ними иным образом.

В марте суд встал на сторону Xiaomi и приостановил решение о внесении компании в санкционный список, чтобы компания не понесла непоправимого ущерба. Судья Рудольф Контрерас тогда отмечал, что иск Xiaomi, вероятно, будет удовлетворен, что в итоге и произошло.