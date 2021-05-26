Некоммерческая организация USB Implementers Forum (USB-IF) анонсировала стандарт USB Type-C 2.1, который поддерживает зарядку устройств мощностью до 240 Вт.

Как напоминает The Verge , сейчас спецификация стандарта USB Type-C допускает зарядку с мощностью до 100 Вт. Переход к новому стандарту в теории позволит производителям большинства ноутбуков и ряда других устройств, включая мониторы и принтеры, отказаться от специальных разъемов для подключения зарядных устройств в пользу стандартных разъемов Type-C, поскольку мощности в 240 Вт хватит для поддержания заряда батареи ноутбуков во время их использования. Исключение могут составить лишь мощные игровые ноутбуки с большим энергопотреблением.

Воспользоваться преимуществами нового стандарта можно будет при наличии специальных адаптеров питания и USB-кабелей нового образца с поддержкой технологии ERP ("Расширенный диапазон мощности"). Такие кабели получат видимое обозначение поддержки ERP и будут поддерживать силу тока до 5 А и напряжение до 50 В, пишет TJ .