ChinaImages / DepositPhotos Компания Apple попросила Foxconn (партнер Apple, один из основных производителей устройств компании) частично перенести производство планшетов iPad и ноутбуков MacBook из Китая во Вьетнам

ChinaImages / DepositPhotos

Компания Apple попросила Foxconn (партнер Apple, один из основных производителей устройств компании) частично перенести производство планшетов iPad и ноутбуков MacBook из Китая во Вьетнам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

По его данным, такой план связан с желанием Apple диверсифицировать производство на фоне продолжающейся торговой войны между США и Китаем. Предполагается, что Foxconn начнет выпускать планшеты и ноутбуки Apple во вьетнамской провинции Бакзянг в первой половине 2021 года. В сообщении не уточняется, какие конкретно модели iPad и MacBook будут выпускаться во Вьетнаме. Также пока неизвестно, какую долю выпуска этих устройств Apple хочет перенести из Китая.

Как отмечает The Verge, во Вьетнаме уже выпускаются устройства Apple - в этом году в стране начали производить беспроводные наушники AirPods Pro. Также гаджеты Apple производятся в Индии (речь идет о некоторых моделях iPhone), но это производство никак не связано с торговой войной Китая и США, а обусловлено особенностями индийского регулирования импорта.

На днях газета Nikkei сообщила, что Foxconn намерена вложить 270 млн долларов в развитие производства во Вьетнаме. По некоторым данным, тайваньская компания хочет перенести за пределы Китая свыше 30% своих производственных линий.

Напомним, еще летом прошлого года сообщалось, что Apple рассматривает возможность перенести за пределы Китая от 15 до 30% местного производства своих устройств. Источники рассказывали, что в Apple сформирована команда, которая работает над этим планом. В частности, ее члены опрашивали партнеров, включая компании Foxconn, Pegatron и Wistron на предмет возможности переноса производственных мощностей.