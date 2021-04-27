Дэниел Камински

Dan Kaminsky / Wikipedia

В США от диабетического кетоацидоза умер 42-летний Дэниел Камински - исследователь в сфере кибербезопасности, прославившийся в 2008 году, когда он нашел и помог устранить критическую уязвимость в структуре интернета. О смерти Камински сообщила газета The New York Times . Камински умер 23 апреля.

13 лет назад Камински раскрыл критическую уязвимость в DNS - "адресной книге" интернета, которая позволяла злоумышленникам манипулировать DNS-трафиком и перенаправлять его с безопасных сайтов на вредоносные. Камински сообщил о своей находке в Департамент нацбезопасности США, а также IT-компании, включая Microsoft и Cisco. Он же предложил сценарий скоординированной работы по исправлению уязвимости в условиях секретности, пишет TJ . После успешного завершения работы информация об уязвимости была обнародована на конференции по кибербезопасности Black Hat.

За годы своей деятельности в сфере кибербезопасности Камински, увлекавшийся проверкой компьютерных систем на устойчивость к взлому с самого детства, нашел и другие уязвимости. Так, в 2005 году он сообщил, что компания Sony BMG скрытно устанавливала на компьютеры пользователей программы для борьбы с музыкальным пиратством. Такой софт был загружен на 568 тыс. ПК.

Камински также был известен как альтруист. Он не раз помогал начинающим хакерам, а также друзьям и родственникам. Среди прочего он создал приложение DanKam, помогающее дальтоникам, когда с дальтонизмом столкнулся его друг. Кроме того, Камински занялся развитием слуховых аппаратов, когда слух потеряла его бабушка.

Камински не раз предлагали работу в крупных IT-компаниях, но он всегда отклонял такие предложения. В последние годы своей жизни он занимал пост главного исследователя в компании White Ops, недавно сменившей название на HUMAN. Камински входил в число ее сооснователей.

В связи с кончиной Комински А основатель конференций DefCon и Black Hat Джефф Мосс предложил внести имя исследователя в зал славы интернета.