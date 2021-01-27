Virgin Hyperloop показала, как будут выглядеть поездки на вакуумных поездах будущего

Virgin Hyperloop / YouTube

Компания Virgin Hyperloop опубликовала на своем YouTube-канале небольшое видео, демонстрирующее поездку в сверхскоростной капсуле Hyperloop в не слишком отдаленном будущем.

Напомним, концепция системы Hyperloop была предложена основателем SpaceX Илоном Маском в августе 2013 года. Она предусматривает использование грузопассажирских капсул, двигающихся по трубам, в которых поддерживается крайне низкое давление. В теории это позволяет капсулам достигать скорости в 1,2 тысячи километров в час. Реализацией собственных проектов Hyperloop параллельно занимаются несколько компаний, включая Virgin Hyperloop. Так, в прошлом году компания впервые испытала прототип капсулы с людьми на борту - в тестовом заезде по 500-метровому отрезку трубы капсула разогналась до 172 километров в час. Рекордная для компании скорость на испытаниях системы без пассажиров составила около 390 километров в час.

Ролик, созданный компанией в сотрудничестве с рядом партнеров, включая датское архитектурное бюроBjarke Ingels, показывает поездку в капсуле Hyperloop от первого лица. По сюжету пассажир бронирует билет, приходит на станцию Hyperloop незадолго отправления, а затем проходит на посадку (конкретный маршрут поездки в ролике не указан). Интерьер капсулы, рассчитанной примерно на 20 пассажиров, напоминает интерьер современного сидячего вагона люкс-класса. В момент отправления капсула вместе с другими капсулами системы перемещается из зоны посадки в основную трубу и начинает путь со скоростью до 1,1 тыс. километров в час. Внутри трубы капсулы формируют подобие поезда, но не соединяются между собой. Ближе к концу путешествия некоторые капсулы перемещаются в ответвляющиеся трубы - в Virgin Hyperloop сообщили, что для осуществления такого "перевода стрелок" планируется использовать фирменную технологию магнитной левитации.

В Virgin Hyperloop рассчитывают начать перевозки пассажиров в своих капсулах в 2030 году. При этом глава компании Джей Валдер отметил, что стоимость путешествия в капсуле Hyperloop должна быть небольшой и доступной подавляющему большинству людей, пишет Engadget .

В июле 2019 года немецкая команда WARR Hyperloop одержала победу в соревновании Hyperloop Pod Competition, проводимом компанией SpaceX среди разработчиков капсул транспортной системы Hyperloop. Максимальная скорость прототипа капсулы немецких инженеров составила рекордные на данный момент 466 километров в час.

Интерес к строительству полноценных транспортных систем Hyperloop проявляли правительства ряда стран, но пока перспективы реализации подобных проектов остаются туманными из-за и дороговизны и недостаточного уровня развития этой технологии.